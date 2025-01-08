بزشكيان: العراق شريك استراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولدينا هواجس مشتركة بشأن سوريا

شدد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان ان ايران و العراق تتمتعان علاقات جيدة جدا وعلاقاتهما استراتيجية، مؤكدا لدينا مع العراق هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا.

قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني في طهران: "أجرينا محادثات جيدة حول المستجدات الأخيرة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين"، مؤكدا: "أولوياتنا هي تنمية العلاقات مع دول الجوار ولا سيما العراق".

وصرح بزشكيان: "تعد زيارة سيادة رئيس وزراء العراق الى ايران إحدى نقاط التحول في العلاقات بين البلدين، والتي سنشهد نتائجها في المستقبل وفي مسيرة التعاون الثنائي المتنامية".

وأكد رئيس الجمهورية: "إن العلاقات بين البلدين، إيران والعراق، مستمرة في أعلى المستويات وان هذه العلاقات استراتيجية، ويتسع نطاق التعاون يوما بعد يوم"، مضيفا: "لدينا مع العراق هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا، كما يكون لدينا رؤى مشتركة حول هذا الملف أهمها حفظ الاستقرار في سوريا وضرورة مكافحة الإرهاب وخروج الكيان الصهيوني من المناطق المحتلة".

وأشار الرئيس إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد دائمًا السلام والاستقرار والتنمية لبيئتها، وقال: "إن الأمن والنمو والرفاهية لشعب العراق العزيز لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا" مبينا: "العراق يمر بفترة جيدة من الاستقرار والتنمية بعد مرور فترة من الحرب على الإرهاب،خاصة في فترة رئاسة أخي السيد السوداني نأمل استمرارها.

وتطرق الرئيس الايراني إلى المخاوف المشتركة بين البلدين إيران والعراق فيما يتعلق بالتطورات الراهنة في سوريا، وذكر: "الاستقرار والسلام في سوريا، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية، وضرورة انسحاب الكيان الصهيوني. من المناطق المحتلة، بالاضافة الى الاهتمام بالمشاعر الدينية، وخاصة في قضية البقاع والأماكن المباركة لدى الشيعة، هي من اهم هواجسنا".

وأشار بزشكيان إلى إمكانية إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية، وهو ما يعد أحد مخاوف الدولتين المجاورتين إيران والعراق، وأضاف: "إن هذا القلق ذكّر البلدين باليقظة والتعاون أكثر من أي وقت مضى".

وقال: "تمت في هذا اللقاء مناقشة ومراجعة برنامج التعاون الشامل بين البلدين والتنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية. وفيما يتعلق بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري، فقد تم في هذا اللقاء مناقشة الخطط والبرامج الجيدة، ومن الخطط المهمة بين البلدين تسريع بناء مشروع سكة ​​حديد الشلامجة – البصرة الذي يعمل السيد السوداني بجدية للتنفيذه".

كما ذكر الرئيس الايراني: "في اجتماع اليوم، أكد الطرفان على أهمية تنفيذ الوثائق وسرعة إزالة العقبات القائمة، وتطوير العلاقات في المجالات الجمركية، ووجود الشركات الإيرانية والعراقية في مشاريع استثمارية مشتركة، وتسهيل النقل البري وزيادة عبور البضائع والمسافرين وتعزيز الأسواق الحدودية وحل المشكلات المتعلقة بأنشطة القطاعات الخاصة وتوفير الاحتياجات المتبادلة للقطاعات الأخرى، ونأمل انه بجهود مشتركة، ان نشهد نتائجها في تنمية التجارة بين البلدين".

وقال بزشكيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشعر بالامتنان للاستضافة المحترمة للحكومة والشعب العراقي الموقرين على مدى السنوات الماضية. إن تطوير العلاقات مع جيراننا، بما في ذلك جارنا العزيز العراق، هو أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إننا نعتبر أمن الشعب العراقي وتنميته ورفاهيته جزءًا من مصالحنا، ولن نقصر عن أي نوع من المساعدة والدعم في هذا الاتجاه".