النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۵۹مشاهدات
‍ پ

وفاة جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام

توفي جيمي كارتر، الرئيس السابق للولايات المتحدة، عن عمر 100 عام.
رمز الخبر: ۷۰۷۸۸
تأريخ النشر: 30 December 2024

توفي جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق وأكبر الرؤساء الأحياء سنًا في تاريخ البلاد، اليوم في منزله بولاية جورجيا.

أعلن ابنه، جيمس كارتر، خبر الوفاة، لكنه لم يذكر سببها. يُذكر أن زوجة كارتر، روزالين، توفيت في نوفمبر 2023 عن عمر 96 عامًا. وكان الزوجان قد سجلا رقمًا قياسيًا بين رؤساء الولايات المتحدة بمدة زواج بلغت 77 عامًا.

تزامنت فترة رئاسة كارتر مع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وأزمة احتلال السفارة الأمريكية في طهران. أصدر كارتر أمرًا بعملية عسكرية لتحرير الرهائن الأمريكيين في إيران، لكنها انتهت بالفشل بسبب عاصفة رملية في صحراء طبس.

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 1980، خسر كارتر أمام رونالد ريغان. ويُعد طول فترة احتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران، والتي استمرت 444 يومًا، من أبرز أسباب خسارته وخروجه من الحياة السياسية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
صحيفة صهيونية: اسرائيل بدأت تشعر بالغرق في مستنقع غزة والجمود الفكري حيال المستقبل
عراقجي: إيران تدعو لتشكيل حكومة شاملة بمشاركة شعبية في سوريا
وفاة جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام
نيويورك تايمز: إسرائيل تواجه مشاكل أمام أنصار الله
العميد فدوي: لقد ردينا بحزم على أخطاء حسابات العدو
حركة حماس تنفي رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن اغتيال إسماعيل هنية في طهران
لافروف: الاتفاق الإيراني الروسي يخلق فرصا جديدة وأوضاع سوريا لن تؤثر على عملية هذا الاتفاق
فاجعة جديدة في مستشفى "كمال عدوان" في غزة والصمت الإقليمي والدولي المخزي
عراقجي: الشراكة الاستراتيجية بين ايران والصين حديدية
حرس الثورة: بصيرة وذكاء الشعب هو الضامن لانتصار الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية