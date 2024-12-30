وفاة جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام

توفي جيمي كارتر، الرئيس السابق للولايات المتحدة، عن عمر 100 عام.

توفي جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق وأكبر الرؤساء الأحياء سنًا في تاريخ البلاد، اليوم في منزله بولاية جورجيا.

أعلن ابنه، جيمس كارتر، خبر الوفاة، لكنه لم يذكر سببها. يُذكر أن زوجة كارتر، روزالين، توفيت في نوفمبر 2023 عن عمر 96 عامًا. وكان الزوجان قد سجلا رقمًا قياسيًا بين رؤساء الولايات المتحدة بمدة زواج بلغت 77 عامًا.

تزامنت فترة رئاسة كارتر مع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وأزمة احتلال السفارة الأمريكية في طهران. أصدر كارتر أمرًا بعملية عسكرية لتحرير الرهائن الأمريكيين في إيران، لكنها انتهت بالفشل بسبب عاصفة رملية في صحراء طبس.

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 1980، خسر كارتر أمام رونالد ريغان. ويُعد طول فترة احتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران، والتي استمرت 444 يومًا، من أبرز أسباب خسارته وخروجه من الحياة السياسية.