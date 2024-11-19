الاحتلال يستهدف خيمة نازحين بالمواصي ويقصف بيت لاهيا بأطنان من المتفجرات

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمنطقة المواصي في جنوب غربي قطاع غزة التي تزعم إسرائيل أنها "إنسانية آمنة"، وفي الأثناء واصل الاحتلال قصف المنازل وتفجيرها في شمال القطاع مستخدما أطنانا من المتفجرات.

قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الطائرات الإسرائيلية قصفت خيمة في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة خان يونس مما أدى إلى احتراقها وعدد من الخيام المحيطة بها.

ومن جانبها، قالت مصادر طبية فلسطينية إن القصف الإسرائيلي للخيمة أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين بجراح بين الخطرة والمتوسطة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أيضا حي تل الهوى بجنوب غربي مدينة غزة وسط القطاع، كما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي المكثف المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوبي القطاع إلى جانب استهداف وسط المدينة بالغارات الجوية.

واستشهد أمس الأحد أكثر من 111 فلسطينيا جراء سلسلة من المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال معظمهم في شمال القطاع.

فقد ارتكب الاحتلال أمس 4 مجازر في بيت لاهيا وحدها حيث قصف عمارات سكنية ومنازل مدنية، استشهد على إثرها أكثر من 72 شهيدا من عائلات غباين وغنيم وصافي وعيادة وعبد العاطي والتلولي، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأضاف المكتب -في بيان- أن الاحتلال "ارتكب مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج بقصف منازل مدنية، واستشهد على إثر المجزرتين 24 شهيدا من عائلات أبو عرمانة وصيدم وعقل والمصري والحملاوي وأمُّوم".

وأكد البيان أن جيش الاحتلال "كان يعلم أن هذه المنازل والعمارات السكنية فيها عشرات من المدنيين النازحين، وأن أغلبهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواريخ".