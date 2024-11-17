النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۴مشاهدات
‍ پ

أزمة نقص القوات في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومساعي نتنياهو لإنهاء حرب لبنان

تناولت صحيفة "هاآرتص" اليوم في تقرير لها تفاصيل حول حرب لبنان، وأزمة نقص القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمعالجة هذه القضية.
رمز الخبر: ۷۰۵۷۹
تأريخ النشر: 17 November 2024

 أفاد التقرير نقلاً عن محللين صهاينة بأن حزب الله اللبناني لم يُضعف إلى الحد الذي يحقق لإسرائيل ردعًا طويل الأمد. بل على العكس، ظهرت مطالبات بزيادة حدة الهجمات العسكرية ضد لبنان.

وفي هذا السياق، يسعى نتنياهو لإنهاء حرب لبنان لتخفيف الضغوط المتزايدة على قوات الاحتياط في جيش الاحتلال، مع التركيز على استمرار العمليات العسكرية في غزة دون اللجوء إلى استخدام الجنود من طائفة الحريديم (المتطرفين الدينيين الصهاينة).

أشار التقرير إلى تصاعد أزمة نقص القوى البشرية في جيش الاحتلال، حيث يعاني الجيش حاليًا من نقص يبلغ حوالي 10 آلاف جندي إضافي.

وصفت الصحيفة الضغوط التي تتعرض لها قوات الاحتياط بأنها واسعة النطاق، حيث قضى 54% من أفراد الاحتياط أكثر من 100 يوم في ساحات القتال.

كما لفت التقرير إلى أن ثلث القتلى العسكريين في جيش الاحتلال ينتمون إلى قوات الاحتياط، وهو ما زاد من حالة الغضب بين صفوفهم وبين عائلاتهم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
عودة ترامب إلى البيت الأبيض وبدء المنافسة الساخنة بین واشنطن وبكين
حجازي: استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف
أزمة نقص القوات في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومساعي نتنياهو لإنهاء حرب لبنان
اللواء سلامي:جزء مهم من التاريخ المعاصر للاسلام يكتمل بإرادة رجال حرس الثورة الاسلامية
وزير الدفاع الايراني يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السورية في دمشق
المدیر العام لدائرة الخلیج الفارسي بوزارة الخارجیة الایرانیة والسفير السابق في البحرين وتركيا "محمد فرازمند"
مصدر مطلع: ايران أكدت عدم انسحابها من معاقبة قتلة الشهيد سليماني في الرسائل المتبادلة مع امريكا
قائد في الجيش الايراني: قواتنا على اتم الاستعداد
العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف بنجاح هدفا حيويا للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش
الخارجية الإيرانية تفند الانباء المتداولة بشأن لقاء ماسك وإيرواني
إسلامي: تجاوزنا اليوم مرحلة البحث ودخلنا المرحلة الصناعية
القضاء الايراني يدين أمريكا بدفع 48 مليار دولار كتعويضات لعوائل الشهداء الايرانيين
مستشار قائد الثورة الإسلامية: ندعم أي قرار تتخذه المقاومة اللبنانية
إيران ترسل رسالة إلى مجلس الأمن بشأن انتهاك سيادتها الوطنية من قبل الكيان الصهيوني
لاريجاني یقول إنه حمل رسالة من قائد الثورة الاسلامية إلى كل من بشار الأسد ونبيه بري
مستشار قائد الثورة الإسلامية: ندعم أي قرار تتخذه المقاومة اللبنانية
المدیر العام لدائرة الخلیج الفارسي بوزارة الخارجیة الایرانیة والسفير السابق في البحرين وتركيا "محمد فرازمند"
إيران ترسل رسالة إلى مجلس الأمن بشأن انتهاك سيادتها الوطنية من قبل الكيان الصهيوني
لاريجاني یقول إنه حمل رسالة من قائد الثورة الاسلامية إلى كل من بشار الأسد ونبيه بري
إسلامي: تجاوزنا اليوم مرحلة البحث ودخلنا المرحلة الصناعية
الخارجية الإيرانية تفند الانباء المتداولة بشأن لقاء ماسك وإيرواني
القضاء الايراني يدين أمريكا بدفع 48 مليار دولار كتعويضات لعوائل الشهداء الايرانيين
قائد في الجيش الايراني: قواتنا على اتم الاستعداد
العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف بنجاح هدفا حيويا للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش
حجازي: استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف
وزير الدفاع الايراني يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السورية في دمشق
مصدر مطلع: ايران أكدت عدم انسحابها من معاقبة قتلة الشهيد سليماني في الرسائل المتبادلة مع امريكا
اللواء سلامي:جزء مهم من التاريخ المعاصر للاسلام يكتمل بإرادة رجال حرس الثورة الاسلامية
عودة ترامب إلى البيت الأبيض وبدء المنافسة الساخنة بین واشنطن وبكين
أزمة نقص القوات في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومساعي نتنياهو لإنهاء حرب لبنان