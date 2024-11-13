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بيان إيرانی روسي تركي مشترك يدين جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة

صدر بيان مشترك عن إيران وروسيا وتركيا أدان جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في عزة واعتداءاته المتكررة على لبنان وسورية.
رمز الخبر: ۷۰۵۵۸
تأريخ النشر: 12 November 2024

أدانت إيران وروسيا وتركيا في بيان مشترك في إطار مباحثات استانا حول سورية، اعتداءات الكيان الصهيوني لمنطقة غرب أسيا واعتبرن هذه الانتهاكات معارضة للقوانين الدولية.

وأدان البيان جرائم الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة وانتهاكاته للبنان والضفة الغربية وطالب بوقف اطلاق النار.

كما أدانت هذه الدول كل العمليات التي شنها الكيان الصهيوني على سورية، معتبرا انها تتعارض القوانين الدولية مؤكدا على ان زيادة العنف في غرب أسيا تؤثر سلبا على الوضع في سوريا.

ولفت البيان إلى أن على الامم المتحدة اتخاذ تدابير لمساعدة اللاجئين اللبنانيين في سوريا الذين توجهوا إلى هناك قبل تصاعد النزاع في لبنان.

وأكدت كل من روسيا وإيران وتركيا على استمرار الجهود لتطبيع العلاقات بين انقرة ودمشق.

يذكر انه كما جرت العادة الاجتماع اللاحق لمباحثات استانا سيكون في النصف الثاني من عام 2025.

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