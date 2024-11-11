عملية الوعد الصادق 3 ستكون مختلفة تماماً عن الوعد الصادق 2

صرح اللواء محمد جعفر أسدي، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء، أن إيران لا تسعى للحرب، لكن، كما أكد قائد الثورة الاسلامية، فإن عصر "اضرب واهرب" قد انتهى.

شارك العميد محمد جعفر أسدي، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء والقائد السابق للقوات الاستشارية الإيرانية في سوريا، في برنامج حواري خاص يوم الأحد الماضي للحديث حول 400 يوم من المقاومة والتطورات الميدانية في الحرب بين الكيان الصهيوني وغزة ولبنان.

وفي رده على سؤال حول الاختلاف بين طبيعة "الوعد صادق 3" و"الوعد صادق 1 و2"، قال اللواء أسدي: "بالتأكيد ستكون هناك اختلافات، كما كان هناك اختلاف كبير بين 1 و2. في الوعد الصادق 1، وضعت أوروبا وأمريكا ثلاث خطوط دفاعية في العراق والأردن وفلسطين المحتلة، واستخدموا جميع إمكانياتهم الجوية لمنع صواريخنا من الوصول إلى الأراضي المحتلة لكن الأمر كان مختلفاً تماماً في الوعد الصادق 2 موكدا إن وعد الصادق 3 ستكون مختلفة دون أن يتطرق الىالتفاصيل العسكرية."

وأضاف اللواء أسدي قائلاً: "على الرغم من أن أمريكا وأوروبا وهذا الكيان المزيف يظهرون للعالم بمظهر منسجم، إلا أن أوضاعهم الداخلية أسوأ مما نتخيل. هم ليسوا موحدين، والعلاقات بين الأحزاب الأمريكية ليست كما يبدو، حيث يتعارضون بشكل جدي فيما بينهم. نعم، يقفون ضدنا بثبات، لكن داخل صفوفهم لا يوجد انسجام حقيقي، وخاصة في الوضع الراهن في تل أبيب، حيث أنهم يواجهون خلافات عميقة."

وتابع قائلاً: "كما أشار قائد الثورة الاسلامية، نحن نقترب من القمة."