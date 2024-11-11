النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۶مشاهدات
‍ پ
قبل المغادرة إلى الرياض؛

عارف: سنناقش قضية وقف الحرب في لبنان وفلسطين في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي

قال النائب الأول للرئيس الايراني قبل مغادرته إلى الرياض : آمل أن نتوصل من خلال المشاورات التي ستجرى إلى نتيجة إيجابية فيما يتعلق بوقف الحرب في لبنان وفلسطين.
رمز الخبر: ۷۰۵۴۴
تأريخ النشر: 11 November 2024

صرح محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس قبل مغادرته إلى الرياض والمشاركة في الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في مطار مهرآباد: أن هذا الاجتماع سيعقد باقتراح إيران ومتابعة وزير خارجية بلادنا وهدفه الأساسي وقف الحرب وسفك الدماء في لبنان وفلسطين.

وأضاف: آمل أن نتوصل بالمشاورات التي ستجرى إلى النتيجة المرجوة فيما يتعلق بوقف الحرب في لبنان وفلسطين.

وأعرب النائب الأول للرئيس عن أمله: آمل أن تؤخذ بعين الاعتبار في اللقاء الذي سيعقد في الرياض قضية الإغاثة واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين وضحايا جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة.

وتابع عارف: أتمنى أن نصل في هذا الاجتماع إلى الخطوة الهامة وهي الوقف الدائم لإطلاق النار في المنطقة.

وقال: "سنعلن خلال اللقاء وجهة نظرنا فيما يتعلق بالقضية الأساسية لفلسطين ولبنان ووقف الحرب في المنطقة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
ما هي خيارات ترامب للقضية الفلسطينية؟/ حلم الصهاينة في طور الفناء
عملية الوعد الصادق 3 ستكون مختلفة تماماً عن الوعد الصادق 2
قمة الرياض تبحث اليوم وقف العدوان على غزة ولبنان
العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف قاعدة عسكرية صهيونية بصاروخ باليستي فرط صوتي
الاعرجي: العراق يعتبر أمن إيران من أمنه
غريب أبادي: غروسي سيلتقي مع بزشكيان
عارف: سنناقش قضية وقف الحرب في لبنان وفلسطين في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي
إيران تدين الهجوم الصهيوني على مبنى سكني في منطقة الزينبية بدمشق
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران يوم الأربعاء المقبل
أسقطنا منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية
من خلال رسالة...مجاهدو المقاومة في لبنان يجددون البيعة مع الشيخ قاسم والتزامهم بنهج الشهيد نصرالله
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ترفض العملية المشتركة بين إيران وباكستان ضد جماعة إرهابية
لبنان...مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في البقاع
عراقجي: نحترم حق الشعب الأمريكي في اختيار رئيسه/ لا نسعى لامتلاك سلاح نووي.. وانتهى!
من خلال رسالة...مجاهدو المقاومة في لبنان يجددون البيعة مع الشيخ قاسم والتزامهم بنهج الشهيد نصرالله
أسقطنا منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية
لبنان...مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في البقاع
عراقجي: نحترم حق الشعب الأمريكي في اختيار رئيسه/ لا نسعى لامتلاك سلاح نووي.. وانتهى!
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ترفض العملية المشتركة بين إيران وباكستان ضد جماعة إرهابية
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران يوم الأربعاء المقبل
قمة الرياض تبحث اليوم وقف العدوان على غزة ولبنان
عارف: سنناقش قضية وقف الحرب في لبنان وفلسطين في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي
إيران تدين الهجوم الصهيوني على مبنى سكني في منطقة الزينبية بدمشق
الاعرجي: العراق يعتبر أمن إيران من أمنه
ما هي خيارات ترامب للقضية الفلسطينية؟/ حلم الصهاينة في طور الفناء
غريب أبادي: غروسي سيلتقي مع بزشكيان
العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف قاعدة عسكرية صهيونية بصاروخ باليستي فرط صوتي
عملية الوعد الصادق 3 ستكون مختلفة تماماً عن الوعد الصادق 2