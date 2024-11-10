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عراقجي: نحترم حق الشعب الأمريكي في اختيار رئيسه/ لا نسعى لامتلاك سلاح نووي.. وانتهى!

اشار وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى ان إيران تحترم حق الشعب الأمريكي في اختيار الرئيس الذي يريده، مؤكد ان ايران لا تسعى لامتلاك اسلحة نووية وهذه السياسة تستند على التعاليم الإسلامية وحساباتنا الأمنية.
رمز الخبر: ۷۰۵۳۷
تأريخ النشر: 10 November 2024

كتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، على منصة X: هل تتذكرون اغتيال إسماعيل هنية مباشرة بعد تنصيب رئيسنا؟ الجميع يعرف من فعل ذلك ولماذا.

والآن، مع انتخابات أخرى، تم إنشاء سيناريو جديد بهدف مماثل: وانطلاقا من عدم وجود قاتل حقيقي، ابتكر كتاب السيناريو كوميديا مبتذلة. أي شخص عاقل يمكن أن يصدق أن قاتلاً مفترضاً يجلس في إيران ويتحدث مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي عبر الإنترنت؟

فيما يلي بعض الحقائق التي يجب وضعها في الاعتبار:

لقد اتخذ الشعب الأمريكي قراره. وإيران تحترم حقهم في اختيار الرئيس الذي يريدونه. الطريق أمامنا هو أيضاً "اختيار". وهذا الاختيار يبدأ بـ "الاحترام".

إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وانتهى! وتستند هذه السياسة على التعاليم الإسلامية وحساباتنا الأمنية. هناك حاجة إلى الثقة المتبادلة. وهذا ليس شارعا ذو اتجاه واحد.

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