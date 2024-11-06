بعد غياب 4 سنوات؛ الجمهوريون يفوزون بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي

سيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد إعادة انتخاب عضوة المجلس ديب فيشر عن ولاية نبراسكا، ما أتاح لهم الفوز بما لا يقل عن 51 مقعداً، ليصبحوا بذلك أصحاب الأغلبية في المجلس لأول مرة منذ أربع سنوات.

سيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد إعادة انتخاب عضوة المجلس ديب فيشر عن ولاية نبراسكا، ما أتاح لهم الفوز بما لا يقل عن 51 مقعداً، ليصبحوا بذلك أصحاب الأغلبية في المجلس لأول مرة منذ أربع سنوات.

ويمنح هذا الفوز الجمهوريين مركز قوة في واشنطن وسلطة هامة للتصديق على أعضاء الحكومة المقبلة. ومع بقاء عدد قليل من الولايات لم تُحسم نتائجها بعد، لا يزال هناك فرصة للجمهوريين لتعزيز أغلبيتهم في المجلس.

وفي القوام الحالي لمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، يمتلك الديمقراطيون 51 مقعدا في المجلس، ويسيطر الجمهوريون على 49 مقعدا.

ووفقا للقانون الأمريكي الحالي، إذا تم تقاسم عدد الأصوات بالتساوي عند النظر في المبادرات التشريعية في مجلس الشيوخ، فإن كلمة الفصل تعود في هذه الحالة إلى نائب رئيس الولايات المتحدة، الذي يتمتع بصلاحيات رئيس مجلس الشيوخ في الكونغرس.