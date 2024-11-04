النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۰مشاهدات
‍ پ

إيران تعلن عن إرسال 12 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة ولبنان

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر عن إرسال أكثر من 12 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة ولبنان.
رمز الخبر: ۷۰۵۰۵
تأريخ النشر: 03 November 2024

قال بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر: تم حتى الآن إرسال أكثر من 12 ألف طن من المواد الطبية والغذائية جواً وبحراً لمساعدة الشعبين المظلومين في لبنان وغزة.

وتابع: "قريبا سيتم إرسال سفينة بسعة 15 ألف طن من الأغذية والأدوية والمعدات التي تبرع بها الأهالي لمساعدة الشعب المظلوم في غزة ولبنان".

وتجدر الإشارة إلى أن التبرعات النقدية وغير النقدية المقدمة للجنة إغاثة الإمام الخميني (رض) وجمعية الهلال الأحمر ترسل إلى بيروت أو أحد الموانئ اللبنانية عن طريق مقر جبهة المقاومة تحت اسم الجمهورية الإسلامية الايرانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
قائد الثورة الإسلامية: الكيان الصهيوني هو اسوء اعداء الاسلام
المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مستعمرات زرعيت وشوميرا وإيفن مناحم
إيران تعلن عن إرسال 12 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة ولبنان
اللواء سلامي: المقاومة الإسلامية ستوجه ردا قاسيا لجبهة الشر
ايران تنتقد السلوك المزدوج للأمم المتحدة تجاه جرائم الكيان الصهيوني
بشعار"أميركا محور الشر في العالم"..بدء مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في أرجاء البلاد