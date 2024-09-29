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عراقجي: إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حرب شاملة في لبنان

أكد السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في الأمم المتحدة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة الحرب الشاملة في لبنان.
رمز الخبر: ۷۰۲۲۴
تأريخ النشر: 27 September 2024

شارك وزير الخارجية الإيراني عراقجي في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) وعبر عن آراء ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير خارجية البرازيل، اعتبر عراقجي مجموعة بريكس قدرة هائلة في "العالم الجنوبي" يمكنها أن تلعب دورا فعالا في تحسين وضع الدول الأعضاء وخلق تطورات وتغيرات إيجابية في النظم العالمية.

ووصف نجاح العديد من الدول في الانضمام إلى بريكس بأنه دليل على المكانة المتميزة لبريكس في العالم النامي.

وأشار وزير الخارجية في كلمته أيضًا إلى الوجود الجاد والنشط لإيران في بريكس منذ عضويتها العام الماضي، ودعا إلى مزيد من التعاون الجاد بين الأعضاء في مجالات مثل استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية. فضلا عن التعاون والمشاركة في مجال أمن الإمدادات وطلب الطاقة وأعلن عن استعداد إيران لتقديم مقترحات معينة في هذه المجالات.

كما ذكّر بالثقل الكبير لمجموعة بريكس في مجال العلاقات العالمية والأنظمة الدولية، واقترح أن تساعد بريكس في تغيير النموذج العالمي للتقدم على أساس أهداف البلدان النامية؛ نموذج يؤدي إلى إنشاء منظمات وأنظمة عالمية عادلة وغير تمييزية.

وأشار عراقجي إلى عجز وفشل المجتمع الدولي في إنهاء جرائم كيان الاحتلال الصهيوني خلال الـ 12 شهرا الماضية، واعتبر الوضع الحالي في غزة ولبنان مثيرا للقلق.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حرب شاملة في لبنان.

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