الكيان الصهيوني وراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية/ الإنتقام قادم

أعلن حزب الله اللبناني أنه بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العدوان الإجرامي في بيروت.

القسم الدولي لموقع "تابناك": أكدت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أنّ "أجهزة اتصالاتٍ لاسلكية من أنواع معينة تعرّضت للتفجير في عدد من المناطق اللبنانية، ولاسيما في الضاحية الجنوبية"، مفيدةً بأنّ ذلك أدى إلى وقوع إصابات. وطلبت قوى الأمن الداخلي إلى المواطنين إخلاء الطرقات تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وضمن متابعة تطورات الأحداث، أفاد مراسل الميادين بوصول مئات المواطنين اللبنانيين إلى المستشفيات في عددٍ من أنحاء البلاد، وذلك بعد إصابتهم في انفجارات الأجهزة اللاسلكية. وتحدث مراسل الميادين عن إصابة السفير الإيراني لا يحمل جهاز "Pager" ولكنه أصيب بانفجار جهاز يحمله أحد مرافقيه ولكن أعلن زوجته أنه صحته جيدة وهو تحت المعالجة في المستشفى.

حزب الله: نجري تحقيقاً واسعاً في انفجار أجهزة اتصال لاسلكية والمقاومة في أعلى جاهزية

أعلن حزب الله، في بيانٍ أوّلي، استشهاد طفلة وشقيقين آخرَين، ‏وإصابة عدد كبير بجروح، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية في عدد من المناطق اللبنانية. وقال الحزب إنّه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عند الساعة الـ03:30، "انفجر عدد ‏من أجهزة تلقّي ‏الرسائل، المعروفة بالبايجر"، والموجودة لدى عددٍ من العاملين في وحداته ومؤسساته، مشدداً على أنّ أسباب الانفجارات غامضة.

وجاء، في البيان، أنّ الأجهزة المعنيّة في حزب الله تُجري حالياً تحقيقاً واسع النطاق، ‏أمنياً وعلمياً، من أجل معرفة الأسباب، ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، ‏وتقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.‏

ودعا حزب الله اللبنانيين إلى الانتباه للشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلِّلة، والتي يقوم بها ‏بعض الجهات، على نحو ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة الاحتلال، و"لا سيما أنّ ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للعدو الصهيوني، وما يُسمّيه تغيير الوضع ‏في الشمال".

وشدّد الحزب، في ختام بيانه الأولي، على أنّ المقاومة، عير كل مستوياتها ووحداتها، في أعلى جاهزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه، معربةً عن الرحمة للشهداء "على طريق القدس"، وسائلةً الشفاء العاجل للجرحى.

وزير الصحة: 9 شهداء وأكثر من 2800 جريح في تفجيرات أجهزة الاتصال

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض عن استشهاد مواطنين بينهم طفلة وإصابة أكثر من 2800 آخرين في تفجيرات أجهزة اتصال لا سلكية في عدد من المناطق اللبنانية. وفي مؤتمر صحفي، أشار وزير الصحة إلى أنَّ من بين الجرحى 200 حالة حرجة حتى الآن، مؤكدًا أنَّ المستشفيات التي شاركت حوالى 100 وغالبية الإصابات هي بالوجه أو باليد أو بالبطن. كما شدَّد على جميع المواطنين والوسائل الإعلامية أخذ المعلومات من مصادرها وخاصة من وزارة الصحة.

استشهاد نجل النائب علي عمار

قدم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واجب العزاء للنائب علي عمار باستشهاد نجله مهدي في تفجيرات أجهزة الاتصال.

ردود الفعل الداخلية والدولية

أدان الوزير عباس عراقتشي في اتصال مع نظيره اللبناني العدوان الإسرائيلي الإجرامي على لبنان الذي طال مدنيين وقال عراقتشي لنظيره اللبناني أننا نعزي الشعب اللبناني ونعلن تضامننا المطلق معه واستعدادنا لإرسال كافة أنواع المساعدات وأكد أننا أشكر الحكومة اللبنانية على إجرائها العاجل لنقل السفير الإيراني إلى المستشفى وعلاجه عقب إصابته.

وأدان الناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبد السلام "الهجوم الإسرائيلي الأمني على لبنان والذي طال الكثير من المدنيين ما يعد جريمة موصوفة وانتهاكًا للسيادة اللبنانية".

كما تقدم عبد السلام "بالعزاء والمواساة لأهالي الشهداء في المقاومة الإسلامية الباسلة راجين من الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة، وللجرحى بالشفاء العاجل". وختم عبد السلام بيانه قائلًا "إننا على يقين بأن لبنان قادر على مواجهة التحديات كافة، ويملك مقاومة قادرة على ردع كيان العدو الصهيوني وتدفيعه كلفة باهظة جراء أي تصعيد قد يقدم عليه ضد لبنان".

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية "بشدة التفجيرات الإجرامية والإرهابية التي استهدفت أجهزة اتصالات لبنانية وأدت إلى استشهاد العديد وإصابة الآلاف من أشقائنا في لبنان".

وفي بيان لها اعتبرت الحركة أن هذه الجريمة القذرة وغير الأخلاقية هي جزء من الحرب الصهيونية الإجرامية ضد أمتنا والتي تقودها حكومة نتنياهو النازية بدعم من الإدارة الأميركية المجرمة".

ماذا قال حزب الله في البيان الثاني؟

أعلن حزب الله اللبناني في البيان الثاني أنه بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.

وأضاف حزب الله أن شهداؤنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس انتصارا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادا ميدانيا متواصلا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة. هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب والله على ما نقول شهيد.