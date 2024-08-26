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اعتقال 14 إرهابياً داعشياً في 4 محافظات إيرانية

اعلنت وزارة الأمن الايرانية، في بيان لها، عن إلقاء القبض على 14 إرهابياً داعشيا في محافظات طهران والبرز وفارس وخوزستان.
رمز الخبر: ۶۹۹۸۲
تأريخ النشر: 23 August 2024

وأعلنت وزارة الأمن الايرانية، في بيان لها، الیوم الجمعة، إلقاء القبض على 14 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في بيان الوزارة: تم التعرف على 14 عنصراً من العناصر التي تقودها الزمرة الأمريكية الصهيونية المعروفة باسم "داعش خراسان" خلال سلسلة العمليات التي نفذتها قوات الأمن بمحافظات طهران والبرز وفارس وخوزستان واعتقل هولاء الأشخاص بأمر من السلطة القضائية. 

وأضاف البيان: كان المتهمون قد دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية.

وتابع البيان: اعتقل 7 عناصر من داعش في محافظة فارس، و7 إرهابيين أخرين في محافظات طهران والبرز وخوزستان. وستنتشر نتائج التحقيقات والاستجوابات لاحقا.

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