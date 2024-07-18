وزير الامن يضع الرئيس المنتخب في اخر مستجدات الوضع الامني داخل البلاد

ان الحكومة الرابعة عشرة، تحظى بتصويت وثقة الشعب، وقد جاءت لخدمة المواطنين؛ نتمنى لها الموفقية والسداد الالهي في هذا المسار الذي انتهجته.

التقى وزير امن الحكومة الثالثة عشرة في ايران "حجة الاسلام سيد اسماعيل خطيب"، الرئيس المنتخب "مسعود بزشكيان"، اليوم الاربعاء؛ حيث قدم اليه تقريرا حول اخر المستجدات المتعلقة بالوضع الامني للبلاد

وفي تصريح له عقب هذا اللقاء، قال حجة الاسلام خطيب : لقد قدمنا الى السيد بزشكيان تقريرا حول كافة المهام التي توليناها فيما يخص القضايا الامنية للبلاد.

واضاف : كما قدمنا بعض المقترحات فيما يخص القضايا الامنية داخل البلاد؛ وبما ان شخص الرئيس يتولى القضايا التنفيذية، سيتم بطبيعة الحال تزويده بكل ما هو ضروري في هذا الخصوص.

واكمل وزير الامن : ان الحكومة الرابعة عشرة، تحظى بتصويت وثقة الشعب، وقد جاءت لخدمة المواطنين؛ نتمنى لها الموفقية والسداد الالهي في هذا المسار الذي انتهجته.