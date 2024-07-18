قالیباف: قصف الصهاینة المدارس والمنازل یدل على قسوتهم التي لا نهاية لها

هذه الأيام تمر؛ الکیان الصهیوني سيعاقب على أفعالها وتصرفاتها وسوف يستعيد الفلسطينيون أرضهم، وستتعرض الحكومات التي دعمت هذه الجرائم للإذلال والعار.

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف" ردا على قصف الکیان الصهيوني مدرسة في مخيم النصيرات بغزة : إن قصف المدارس والمنازل یدل على قسوة الصهاينة وداعميهم الأمريكان التي لا نهاية لها.

وکتب "محمد باقر قاليباف" ردا على قصف الکیان الصهيوني مدرسة في مخيم النصيرات بغزة، على حسابه الشخصي عبر منصة التواصل الاجتماعي اكس: إن قصف المدارس والمنازل مؤشر على قسوة الصهاينة وداعميهم الأمريكان التي لا نهاية لها.

وأضاف: هذه الأيام تمر؛ الکیان الصهیوني سيعاقب على أفعالها وتصرفاتها وسوف يستعيد الفلسطينيون أرضهم، وستتعرض الحكومات التي دعمت هذه الجرائم للإذلال والعار.

یذکر أنها ارتکب جيش الاحتلال الصهیوني مجزرتين وحشيتين الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا بالنصيرات راح ضحيتها 23 شهيداً و73 مصاباً والثانية في منطقة العطار بخان يونس راح ضحيتها 17 شهيداً و26 مصاباً.

وركز جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين في مدارس الأونروا بمخيم النصيرات التي يتجاوز عددها 10 مدارس في مخيم النصيرات تضم أكثر من 80 ألف نازح وكذلك استهدف تجمعات النازحين المدنيين بشكل عام لاسيما في مواصي خان يونس التي زعم مراراً أنها مناطق "آمنة"، حيث أن الاحتلال يستهدفها بشكل مدبر ومخطط له وبشكل مركز بهدف القتل العمد وتحقيق أكبر قدر ممكن من الضحايا في ظل الدعم الأمريكي لجريمة الإبادة الجماعية في غزة.