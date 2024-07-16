روسيا ترحب بدور ايراني في تسوية الصراع في اوكرانيا

واعرب ددوف عن امله بان يتم التوقيع على الاتفاق في مستقبل قابل للتوقع "لان توقيع الاتفاق يعطي زخما ودفعا جديدا وجادا وقويا لتطوير العلاقات بين البلدين."

قال السفير الروسي لدى طهران الكسي ددوف، أنه ان كانت طهران جاهزة للاضطلا بعدور كوسيط لتسوية الصراع في اوكرانيا دبلوماسيا، فاننا مستعدون لدراسة هذا الاقتراح.

ونقلت وكالة ريونوفيستي الروسية للانباء عن ددوف قوله ان مجالات توسيع التعاون بين ايران وروسيا كثيرة قائلا ان الرئيس الروسي كان من اوائل قادة الدول الذين اتصلوا بالرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان ليهنئه على فوزة بالانتخابات.

وعن التوقيع على الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا اعرب سفير روسيا عن اعتقاده بان يتم التوقيع على الاتفاق في مستقبل يمكن توقعه نظرا الى مسار بدء الحكومة الجديدة اعمالها في ايران.

واعرب ددوف عن امله بان يتم التوقيع على الاتفاق في مستقبل قابل للتوقع "لان توقيع الاتفاق يعطي زخما ودفعا جديدا وجادا وقويا لتطوير العلاقات بين البلدين."