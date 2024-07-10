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الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لنظيره الإيرانى "بزشكيان" لفوزه بالانتخابات الرئاسية

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو ليصبح تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر: ۶۹۸۵۳
تأريخ النشر: 09 July 2024

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

أن لرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بعث برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية، بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية"

وتمنى الرئيس المصري في برقية التهنئة للرئيس الإيراني الجديد التوفيق في مهامه، معرباً عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو ليصبح تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

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