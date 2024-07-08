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اللواء باقري:

القوات المسلحة الايرانية مستعدة للتعاون مع حكومة الرئيس المنتخب بزشكيان

كما اعرب عن امله أنه ومن خلال تعزيز القاعدة الدفاعية للقوات المسلحة، سيتم تحقيق قفزة كبيرة في إرساء الاقتدار وقوة الردع والأمن والدفاع عن المثل المقدسة للجمهورية الإسلامية وأرض ايران المقدسة.
رمز الخبر: ۶۹۸۱۹
تأريخ النشر: 08 July 2024

أعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" عن استعداد هذه القوات للتعاون والتفاعل مع حكومة الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

وفي رسالة تهنئة لانتخاب مسعود بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية، كتب اللواء باقري :"الحمد والشكر للرب الواحد الأحد الذي في ضوء نعمته اللامتناهية، وبالحضور الحماسي للشعب الإيراني العظيم تحقق نصر رائع آخر في تاريخ هذه الأرض،ومع انتخاب رئيس للبلاد، فُتح فصل جديد من الجهاد والقفزة المقدسة نحو قمم التقدم السامية وتحقيق إيران القوية".

وأكد اللواء باقري في رسالته انه مما لا شك فيه أن يوم 5 تموز/يوليو 2024  خطوة كبيرة نحو آفاق مشرقة وخلق عزة دائمة في ترسيخ الوحدة الوطنية ، وتعميق التكامل بين أركان النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على الاستقلال والأمن.

واضاف رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية انه و على الرغم من المخططات الشريرة والمؤامرات التي يحيكها الأعداء اللدودون، فإن تقدم ايران سيستمر بشكل أسرع مما كان عليه في الماضي.

وتابع اللواء باقري انه واذ يكرم ذكرى الشهيد اية الله رئيسي، يتقدم بتهنئة مسعود بزشكيان على فوزه في الانتخابات الرئاسية الـ14 معلنا انه كما في الماضي، عن استعداد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون والتفاعل مع الحكومة الرابعة عشرة التي سيؤلفها بزشكيان.

كما اعرب عن امله أنه ومن خلال تعزيز القاعدة الدفاعية للقوات المسلحة، سيتم تحقيق قفزة كبيرة في إرساء الاقتدار وقوة الردع والأمن والدفاع عن المثل المقدسة للجمهورية الإسلامية وأرض ايران المقدسة.

وذكر اللواء باقري في رسالته هذه : "أتمنى للرئيس المنتخب بزشكيان المزيد من النجاح ببركة بقية الله الأعظم ارواحنا له الفداء واتّباع التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي (ادام الله ظله العالي)".

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