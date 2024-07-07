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الرئيس الأذربيجاني يهنئ مسعود بزشكيان

نحن على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة سنضمن تعزيز علاقات الصداقة التقليدية وتوسيع التعاون المشترك بما يتماشى مع مصالح شعبينا وبلداننا.
رمز الخبر: ۶۹۸۱۵
تأريخ النشر: 07 July 2024

هنأ الرئيس الاذربيجاني الهام علييف، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

قال علييف في برقية تهنئة للرئيس بزشكيان: إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تعود الى الجذور الدينية والثقافية المشتركة والصداقة والأخوة.

وأعرب علييف في هذه الرسالة عن ارتياحه لتطور التعاون الثنائي بين البلدين في العقود الأخيرة، خاصة في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة قائلا: ان الاتفاقيات المبرمة بين البلدين تهدف الى تعزيز العلاقات الإيرانية -الأذربيجانية وهي قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار خدمة للشعبين الاذربيجاني والايراني ومن اجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن المنطقة بأكملها.

وأضاف: نحن على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة سنضمن تعزيز علاقات الصداقة التقليدية وتوسيع التعاون المشترك بما يتماشى مع مصالح شعبينا وبلداننا.

ودعا رئيس جمهورية أذربيجان بزشكيان لزيارة باكو "لتبادل وجهات النظر حول آفاق تطوير التعاون الثنائي".

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