متحدث الخارجية: الشعب الايراني خرج مرفوع الراس من اختبار الولاء للبلاد

وتابع كنعاني في منشوره : انني اذ اهنّئ الرئيس المنتخب من قبل الشعب الايراني، ادعو الباري عز وجل له بالنجاح في سياق رقي البلاد وخدمة الشعب الايراني الابي، تحت رعاية قيادته الحكيمة.

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" على، ان "الشعب الايراني العظيم استطاع من جديد ان يجتاز، مرفوع الراس، اختبار الولاء لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ويصون ايران العزيزة".

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم الخارجية عبر منصة اكس، اليوم، حيث هنأ الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان".

واضاف : الآن هو موسم التعاطف والوحدة والتماسك الوطني، من أجل تقدم وتعاظم اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع كنعاني في منشوره : انني اذ اهنّئ الرئيس المنتخب من قبل الشعب الايراني، ادعو الباري عز وجل له بالنجاح في سياق رقي البلاد وخدمة الشعب الايراني الابي، تحت رعاية قيادته الحكيمة.