سفارة ايران في لندن : تحديد 10 مراكز اقتراع في إنجلترا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ 14

كما يعلم الإيرانيون الأعزاء الذين يعيشون في المملكة المتحدة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وعلى الرغم من تحريض بعض المعارضين، تم تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2021 في المملكة المتحدة.

أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، ستجرى يوم الجمعة 5 تموز/یولیو في 10 مراكز اقتراع في انحاء إنجلترا.

وبحسب بيان السفارة الإيرانية، فقد تم التحدید لخمسة مراكز اقتراع في لندن وخمسة مراكز أخرى بمدن برمنغهام ومانشستر ونيوكاسل وكارديف وجلاسكو، لتسهيل مشاركة الإيرانيين في هذه الانتخابات.

واضاف البيان: كما يعلم الإيرانيون الأعزاء الذين يعيشون في المملكة المتحدة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وعلى الرغم من تحريض بعض المعارضين، تم تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2021 في المملكة المتحدة.