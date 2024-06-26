نائب وزير الخارجية السعودي يلتقي باقري كني في طهران

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الاجتماع التاسع عشر لمنتدى الحوار الاسيوي، على مدى يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024؛ وكانت قد تسلمت رئاسة المنتدى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

استقبل وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني"، اليوم الاثنين، نائب وزير الخارجية السعودي "وليد الخريجي"، الذي يزور طهران حاليا للمشاركة في الاجتماع الـ 19 لوزراء خارجية منتدى الحوار الاسيوي.

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الاجتماع التاسع عشر لمنتدى الحوار الاسيوي، على مدى يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024؛ وكانت قد تسلمت رئاسة المنتدى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويراسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، 41 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.