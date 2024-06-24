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المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال في عدّة محاور في نابلس

يُشار إلى أنّه بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة، المستمر منذ نحو 9 أشهر، يصعّد الاحتلال حملة اقتحاماته واعتقالاته اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية. 
رمز الخبر: ۶۹۶۸۶
تأريخ النشر: 24 June 2024

شهدت مدينة نابلس، يوم الأحد، اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة، شمالي الضفة الغربية.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة نابلس، أنّ مجاهديها تصدّوا لقوات الاحتلال في محور رأس العين وأمطروها بوابل من الرصاص، مضيفةً أنّ المجاهدين واصلوا الاشتباك مع التعزيرات العسكرية في محاور عديدة، وأضافوا "نمطر قوات الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات".

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى - طلائع التحرير - نابلس، أنّ مقاتليها يتصدّون لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، مشيرةً إلى أنهم "يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع القوات المقتحمة في مختلف محاور ويستهدفونها بوابل كثيف من الرصاص".

وعقب الاشتباكات، أكدت مصادر ميدانية في الضفة أنّ قوات الاحتلال انسحبت من مدينة نابلس، متحدثةً عن إصابة طفل بالرصاص الإسرائيلي.

واول أمس، تصدى الفلسطينيون لقوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة بيتا جنوبي نابلس، وسط اشتباكات عنيفة، وفق ما أكدت مراسلة الميادين.

وشنّت قوات الاحتلال اقتحامات في عدّة مناطق في الضفة الغربية، إذ نقلت المراسلة أنّ قوات خاصة إسرائيلية مستعربة، تساندها آليات "جيش" الاحتلال، اقتحمت مدينة قلقيلية. 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أودلا جنوبي نابلس، وقرية كفر صور جنوبي طولكرم، شمالي الضفة، بحيث أصيب فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي  قرب حاجز "جبارة". 

وتحدّثت أيضاً عن اقتحام قوات الاحتلال بلدة سنجل، شمالي رام الله.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم - استهدافها بوابة شويكة غربي المدينة بوابل كثيف من الرصاص، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

يُشار إلى أنّه بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة، المستمر منذ نحو 9 أشهر، يصعّد الاحتلال حملة اقتحاماته واعتقالاته اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية. 

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