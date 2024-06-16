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المرشح الرئاسي بزشكيان: الأعداء طامعون في وطننا ويجب ان نعزز تآزرنا الداخلي

وذكر أنه في الخطوة الأولى أنا أصولي، وأضاف: هذه الأصولية تشمل الحق والعدل، ولا يجوز أن تتخلف أي منطقة في البلاد عن التنمية، وفي هذه الحالة سأواصل الإصلاحات القائمة على اساس الحق والعدل|.
رمز الخبر: ۶۹۶۳۷
تأريخ النشر: 16 June 2024

صرح المرشح للانتخابات الرئاسية الايراني، مسعود بزشكيان انه علينا أن نعزز قوتنا من خلال زيادة التفاعل داخل البلاد، لأن الأعداء طامعون في هذا البلد.

انه قال بزشكيان يجب علينا وضع الخلافات جانبا وتهدئة أوضاع البلاد، وأضاف: "يجب أن نتصرف بطريقة إذا لم يتم حل المشاكل، فعلى الأقل ان لا تتفاقم هذه المشاكل القائمة".

وتابع المرشح الرئاسي الاصلاحي: "لا ينبغي أن نذكر عيوب بعضنا أمام الشعب، لأنه قال الإمام علي (عليه السلام) أيضاً إن شر الناس من اكتشف عيوب غيره وبدلاً من أن يسترها يروى هذه العيوب".

وذكر أن المشاجرات بيننا ستؤدي إلى ابتعاد الشباب عنا وأضاف: "يجب أن نعزز قوتنا بزيادة التفاعل داخل البلاد لأن الأعداء جشعون لهذا البلد وستكون هذه بداية الحوار مع دول العالم".

وتابع المرشح للانتخابات الرئاسية: "على التيارات السياسية وجميع الأطراف الامتناع وتجنب قول أشياء سيئة لبعضها البعض".

وذكر أنه في الخطوة الأولى أنا أصولي، وأضاف: هذه الأصولية تشمل الحق والعدل، ولا يجوز أن تتخلف أي منطقة في البلاد عن التنمية، وفي هذه الحالة سأواصل الإصلاحات القائمة على اساس الحق والعدل|.

وذكر أنه يجب علينا تحقيق العدالة في القضايا المتعلقة بالمرأة والاقوام وقال: "المسلمون كلهم إخوة ولا ينبغي أن يتقاتلوا فيما بينهم".

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