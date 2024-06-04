نائب رئيس القضاء : سنضاعف تكلفة الكيان الصهيوني قبال جرائمه في غزة

ان ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان المخادعين، لربما يستطيعون تجاهل المجازر التي يقترفها الاحتلال، لكن اصحاب الضمائر الحية في انحاء العالم لن يسمحوا بذلك، وانما سيضاعفون تكلفة الكيان قبال هذه الممارسات.

اكد مساعد رئيس السلطة القضائية، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" : نحن سنضاعف تكلفة كيان الفصل العنصري قاتل الاطفال قبال جرائمه المستمرة بحق اهالي قطاع غزة العزّل.

واضاف غريب ابادي في تدوينة له على منصة "اكس" : ان جمهورية ايران الاسلامية كسابق عهدها، سوف تسخر طاقاتها جميعا في مواجهة الكيان الصهيوني الوحشي.

وتابع : ان ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان المخادعين، لربما يستطيعون تجاهل المجازر التي يقترفها الاحتلال، لكن اصحاب الضمائر الحية في انحاء العالم لن يسمحوا بذلك، وانما سيضاعفون تكلفة الكيان قبال هذه الممارسات.