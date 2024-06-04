نائب رئيس القضاء : سنضاعف تكلفة الكيان الصهيوني قبال جرائمه في غزة

اكد مساعد رئيس السلطة القضائية، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" : نحن سنضاعف تكلفة كيان الفصل العنصري قاتل الاطفال قبال جرائمه المستمرة بحق اهالي قطاع غزة العزّل.
واضاف غريب ابادي في تدوينة له على منصة "اكس" : ان جمهورية ايران الاسلامية كسابق عهدها، سوف تسخر طاقاتها جميعا في مواجهة الكيان الصهيوني الوحشي.
وتابع : ان ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان المخادعين، لربما يستطيعون تجاهل المجازر التي يقترفها الاحتلال، لكن اصحاب الضمائر الحية في انحاء العالم لن يسمحوا بذلك، وانما سيضاعفون تكلفة الكيان قبال هذه الممارسات.