قائد الثورة الإسلامية: أنتم تقفون على الجانب الصحيح من التاريخ ... أوصيكم بالتعرف على القرآن

وختاماً، أوصى قائد الثورة الإسلامية الطلاب في الولايات المتحدة بأن يتعرفوا إلى القرآن الكريم، مضيفاً " إن جبهة المقاومة تمضي قدماً بالاستلهام من تعاليمه وستحقق النصر بإذن الله".

وجه قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله العظمى السيد علي خامنئي (دام ظله) رسالة إلى الطلاب الأمريكيين المحتجين؛ المؤيدين لفلسطين والمعادين للصهيونية، في الجامعات الأمريكية، مثنيا على موقفهم، مؤكدا على صحة المسار الذي اختاروه في نصرة شعب غزة المظلوم.

ویذکر أن قائد الثورة الإسلامية، أعرب في رسالته عن تضامنه وتأييده للمظاهرات الطلابية المعادية للصهيونية. معتبرا إياهم جزءا من جبهة المقاومة، مؤكدا على أهمية تغيير وضع ومصير منطقة غرب آسيا الحساسة.

وأضاف قائد الثورة الإسلامية، أكتب هذه الرسالة إلى الشباب الذين حرٌكهم ضميرهم المستيقظ، للدفاع عن الأطفال والنساء المضطهدين في غزة.

وقال: أعزائي الطلاب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية! هذه هي رسالتنا للتعاطف والتضامن معكم، واعلموا أنتم تقفون الآن على الجانب الصحيح من التاريخ الذي يطوي صفحاته.

وأضاف سماحته: لقد شكلتم الآن جزءًا من جبهة المقاومة، وبدأتم نضالًا مشرفًا تحت الضغط الوحشي لحكومتكم، التي تدافع علنًا عن الكيان الصهيوني الغاصب والوحشي.

وتابع سماحة قائد الثورة: إنّ "هؤلاء الطلاب يشكلون جزءاً من جبهة المقاومة، وشرعوا بنضال شريف تحت ضغوط حكومتهم القاسية التي تجاهر بدفاعها عن الكيان الصهيوني الغاصب".

ولفت سماحته، إلى أنّ الهدف من هذا الكفاح هو وقف الظلم الفاضح الذي ألحقته شبكة إرهابية عديمة الرحمة تدعى الصهيونية بالشعب الفلسطيني منذ أعوام خلت.

وقال قائد الثورة في رسالته إنّ أكبر داعم لهذا الكيان الغاصب بعد المساعدات البريطانية الأولى هو حكومة الولايات المتحدة الأميركيّة التي ما زالَت تقدم له مختلف أنواع الدعم.

ووصف آية الله العظمى السيد علي خامنئي (مد ظله) تصريحات الولايات المتحدة بشأن الجريمة المروعة في غزة بالنفاق، قائلاً إنّ الحكومة الأميركية وشركاءها امتنعوا حتى الآن عن إبداء استيائهم ولو لمرة واحدة إزاء إرهاب الدولة هذا والظلم المتواصل في غزة.

وأشار سماحته، بأن ثورة الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة ألهمت الجامعات والناس في سائر الدول الأخرى بالنهوض، لافتاً إلى أنّ مساندة الأستاذة للطلاب حدث مهم إزاء سلوك الحكومة الأميركية البوليسي الفظ والضغوط الممارسة عليهم.

وطمأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية الطلبة الجامعيين قائلاً: "أود أن أطمئنكم بأن الأوضاع في طور التغيير اليوم وأمام منطقة غربي آسيا الحساسة مصير آخر، فالحقيقة في طور الظهور".

وأكد سماحته، خلال الرسالة على أنّ جبهة المقاومة باتت قوية وستغدو أكثر قوة والتاريخ يطوي صفحاته أيضاً.

وختاماً، أوصى قائد الثورة الإسلامية الطلاب في الولايات المتحدة بأن يتعرفوا إلى القرآن الكريم، مضيفاً " إن جبهة المقاومة تمضي قدماً بالاستلهام من تعاليمه وستحقق النصر بإذن الله".