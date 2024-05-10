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البيان الختامي لمؤتمر اصفهان النووي:

ايران في طليعة الابحاث والتقدم النووي على مستوى المنطقة

وقد وصف المشاركون، هذا المؤتمر بانه اتاح الفرص للباحثين والعلماء والمهندسين وخبراء الصناعة النووية، لكي يتبادلوا المعلومات والاراء حول الانجازات المحققة خلال الفترة الاخيرة وايضا التحديات المستقلية في هذا الاطار.
رمز الخبر: ۶۹۴۴۸
تأريخ النشر: 09 May 2024

اكد المشاركون في "مؤتمر اصفهان الدولي للعلوم والتقنية النووية"، بان ايران تقف بالخط الامامي من حيث انجاز البحوث والازدهار النووي، وقد استضافت العديد من الملتقيات ذات الصلة؛ مما يدل على التزام هذا البلد بمبدأ التعاون ومشاركة الانجازات العلمية مع الاخرين.

جاء ذلك في البيان الصادر خلال الجلسة الختامة لمؤتمر اصفهان النووي، والتي عقدت اليوم الاربعاء بمدينة اصفهان (وسط البلاد).

وتوجه المؤتمرون في بيانهم، بالشكر من المسؤولين والقائمين على اقامة مؤتمر اصفهان للعلوم والتقنية النووية، (خلال الفترة من 6 الى 8 مايو / ايار 2024 بمدينة اصفهان).

وقد وصف المشاركون، هذا المؤتمر بانه اتاح الفرص للباحثين والعلماء والمهندسين وخبراء الصناعة النووية، لكي يتبادلوا المعلومات والاراء حول الانجازات المحققة خلال الفترة الاخيرة وايضا التحديات المستقلية في هذا الاطار.

ولفت البيان ايضا، بان اجتماعات المؤتمر تخللتها انواع البرامج والنشاطات، منها تقديم الكلمات وعقد اجتماعات اللجان المختصة والندوات التي تداولت القضايا المختلفة حول التكنولوجيا النووية، بما في ذلك :

- تصميم واستخدام وتامين المفاعلات النووية

- إدارة دورة الوقود النووي والتخلص من النفايات

- المواد النووية والسلامة الهيكلية

- الطب النووي والصيدلة الاشعاعية

كما عبر المؤتمرون في بيانهم الختامي، عن يقينهم بان ايران لديها علماء نوويون اكفاء وجديرون بالاحترام، حيث استطاعوا رغم 4 عقود من الحظر الذي فرض على البلاد، ان يحققوا بتضحياتهم وكفاءاتهم العلمية المرموقة، انجازات ونجاحات باهرة، وبالتالي يضمنوا لايران العظيمة، التقدم والسيادة والتنمية المستدامة.

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