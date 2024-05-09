النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۴مشاهدات
‍ پ

العراق... المقاومة الاسلامية تدك "هدفا حيويا" في أم الرشراش والاحتلال يعترف

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً حيوياً في إيلات “ ام الرشراش " بأراضينا المحتلة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .
رمز الخبر: ۶۹۴۴۳
تأريخ النشر: 08 May 2024

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ان مجاهديها استهدفوا "هدفاً حيوياً" في أم الرشراش المحتلة مساء الثلاثاء بواسطة الطيران المسيّر.

ویذکر انه جاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً حيوياً في إيلات “ ام الرشراش " بأراضينا المحتلة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

المقاومة الإسلامية في العراق

الثلاثاء ٢٨ - شوال - ١٤٤٥ هـ

ومن جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع انفجار كبير في سماء إيلات والدفاعات الجوية تعترض هدفا جويا.

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي انه تم إطلاق صواريخ اعتراضية تجاه هدف جوي أُطلق من العراق تجاه إيلات.

ومن جهة أخرى أفادت قناة 14 العبرية بأنه تم التبليغ عن سقوط صاروخين قرب مستوطنة المطلة الواقعة بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
العراق... المقاومة الاسلامية تدك "هدفا حيويا" في أم الرشراش والاحتلال يعترف
المؤتمر العالمي الخامس لامام الرضا (ع) سيعقد الاسبوع المقبل في مدينة مشهد المقدسة
الجمارك الايرانية تخطط لتصدير البضائع بقيمة 3 مليارات دولار إلى العراق عبر منفذ مهران
أمير عبداللهيان: لتركيا مكانة خاصة في سياسة الجوار الإيراني
وزيرا الخارجية الايراني والعماني يتباحثان حول التطورات في غزة
ايران تدين بشدة هجوم الكيان الصهيوني على رفح
أيا من فصائل المقاومة لم تتدخل في اجرائنا المشروع ضد الكيان الصهيوني