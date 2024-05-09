أمير عبداللهيان: لتركيا مكانة خاصة في سياسة الجوار الإيراني

كما أدان تركمان أوغلو بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة إيران في دمشق، وأكد على ضرورة وقف "الإبادة الجماعية" في غزة لخفض التوتر في المنطقة.

أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإيرانية، على مكانة تركيا الخاصة في سياسة الجوار الإيراني، مشيراً إلى دور كل من إيران وتركيا، كدولتين قويتين، في تحقيق الاستقرار الدائم في منطقة غرب آسيا.

التقى "كايهان تركمان أوغلو"، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإيرانية، الذي يترأس وفداً برلمانياً يزور إيران، مع حسين أميرعبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، حيث ناقشا علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن سعادته بهذا اللقاء، قائلاً: "لعبتْ تركيا دورًا هامًا في نشر الحضارة والثقافة الإسلامية والأخلاق والقيم الإنسانية، ولا تزال إلى يومنا هذا تلعب دورًا مؤثرًا في دعم القضية الفلسطينية."

وأكد امير عبداللهيان، على مكانة تركيا الخاصة والمميزة في سياسة الجوار الإيراني، مشيراً إلى دور كل من إيران وتركيا، كدولتين قويتين، في تحقيق الاستقرار الدائم في منطقة غرب آسيا.

وأثنى وزير الخارجية الإيراني على دور مجموعات الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ووصف تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتفاعل المستمر بين ممثلي برلماني البلدين، بأنه أمر بالغ الأهمية في تنمية الدبلوماسية الرسمية بين كل من إيران وتركيا.

وأشار أمير عبداللهيان إلى الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى تركيا، والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الدورة الثامنة للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين، وقيّم مسار العلاقات في مختلف المجالات بأنه إيجابي، وقال: "إن إرادة رئيسي البلدين تتجه نحو توسيع العلاقات، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يتوافق مع المصالح المشتركة للشعبين".

كما أشاد وزير الخارجية الإيراني، بقرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان المتمثل في قطع العلاقات التجارية مع "إسرائيل"، ووصفه بـ "الخطوة المؤثرة والقيمة"، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مواجهة الأزمة الجارية في غزة".

ومن جانبه، قال تركمان أوغلو: "إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً سنداً للمظلومين، وقد شهدنا خلال التطورات الأخيرة في غزة وفلسطين على الدعم الفعال للحكومة والشعب الإيراني للشعب الفلسطيني المظلوم، وهذا الموقف يستحق التقدير والشكر".

كما أدان تركمان أوغلو بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة إيران في دمشق، وأكد على ضرورة وقف "الإبادة الجماعية" في غزة لخفض التوتر في المنطقة.

وأشار المسؤول التركي إلى التطورات المتنامية في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين في أنقرة، مؤكدا على دعم البرلمان التركي لتعزيز العلاقات بين البلدين وإزالة العقبات القائمة وتسريع تنفيذ الاتفاقيات المشتركة.