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مساعد رئيس الجمهورية: إيران مستعدة لتوسيع التعاون البيئي مع جمهورية أفريقيا الوسطى

ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم على الدوام الاصوات المنادية بالحرية في العالم، وفي هذا الصدد، سنقدم كل الإمكانيات المتوفرة لدينا في مجال البيئة لشعبكم وحكومتكم.
رمز الخبر: ۶۹۴۲۴
تأريخ النشر: 01 May 2024

أکد نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة حماية البيئة الوطنية "علي سلاجقة"، أن "جمهورية إيران الإسلامية على استعداد لتوسيع التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والبيئية مع جمهورية أفريقيا الوسطى".

وأضاف "سلاجقة"، خلال لقائه اليوم مع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أفريقيا الوسطى "تیبولیته انکارتي روبارد"، أن "إيران مستعدة لتقديم منح دراسية الى طلاب جمهورية أفريقيا الوسطى لاكتساب المعرفة في جميع مجالات الهندسة والتقنية والطب وخاصة العلوم البيئية".

واكد مخاطبا المسؤول الافريقي الضيف: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم على الدوام الاصوات المنادية بالحرية في العالم، وفي هذا الصدد، سنقدم كل الإمكانيات المتوفرة لدينا في مجال البيئة لشعبكم وحكومتكم.

بدوره، قال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أفريقيا الوسطى، خلال هذا اللقاء : اننا بحاجة إلى استيراد التكنولوجيات الجديدة وتدريب الموارد البشرية الفعالة، وعليه نطلب من جمهورية إيران الإسلامية مساعدتنا في هذا الصدد.

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