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وزير الاقتصاد : البنك الاسلامي للتنمية وافق على اقتراح ايران حول التمويلات باسعار تفضيلية

ان جدول اعمال الاجتماع السنوي القادم للبنك والذي يتضمن مشاريع تمويليه لدى الدول الاسلامية، لقي موافقة الدول الاعضاء، بما في ذلك اقتراح ايران لتخصيص نافذة تمويل جادة وباسعار تفضيلية لهذه البلدان.
رمز الخبر: ۶۹۴۱۱
تأريخ النشر: 30 April 2024

قال وزير الاقتصاد والمالية الايراني "احسان خاندوزي" : ان اقتراح الجمهورية الاسلامية الايرانية على البنك الاسلامي للتنمية، حول فتح نافذة تمويل جادة وباسعار تفضيلية للدول المختلفة، واجه تاييد الدول الاعضاء.

جاء ذلك في تصريح لوزير الاقتصاد الايراني اليوم الاثنين، على هامش الاجتماع الـ50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقام في الرياض.

واضاف خاندوزي: ان جدول اعمال الاجتماع السنوي القادم للبنك والذي يتضمن مشاريع تمويليه لدى الدول الاسلامية، لقي موافقة الدول الاعضاء، بما في ذلك اقتراح ايران لتخصيص نافذة تمويل جادة وباسعار تفضيلية لهذه البلدان.

واضاف : ان الوفد الايراني بدوره، اكد عبر بيان رسمي الى البنك الاسلامي للتنمية، على موافقته مع فتح نافذة تمويلية وايضا اقتراحنا المتعلق بتمويل القطاعات المعنية بالمشاريع المعرفية والتي تعمل على ازالة الحرمان من الدول الاعضاء، مع التركيز على اولوية الدول الاسلامية.

وعلى صعيد اخر، صرح وزير الاقتصاد الايراني : نحن اعربنا عن مواقفنا بشان تسوية القضية الفلسطينية خلال الاجتماع اليوم، حيث تقرر على عقد اجتماع غدا بين ممثلي الدول الاعضاء لمناقشة موضوع تاسيس صندوق خاص للمساهمة في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

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