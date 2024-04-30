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رئيس المنظمة الوطنية للفضاء :

ايران تستعد لاطلاق 5 الى 7 اقمار صناعية خلال العام الجاري

ان الاقمار الصناعية التي ستلطق خلال العام الجاري، تتنوع ما بين الاقمار المستخدمة للاتصالات، واقمار الاستشعار عن بعد، والأقمار الصناعية التشغيلية.
رمز الخبر: ۶۹۴۰۲
تأريخ النشر: 29 April 2024

اعلن رئيس منظمة الفضاء الايرانية "حسن سالارية"، عن التحضيرات من قبل هذه المنظمة الوطنية لاطلاق ما يتراوح بين 5 الى 7 اقمار صناعية محلية الانتاج في غضون العام الجاري (الايراني – بدأ في 20 اذار / مارس 2024 م).

وفي تصريح له اليوم الاحد، لفت "سالارية" بان منظمة الفضاء الوطنية تستعد لتدشين المرحلة الاولى من منصة اطلاق الاقمار الصناعية بميناء تشابهار (جنوب شرقي البلاد).

وردا على سؤال مراسل "ارنا" حول البرامج المستقبلية لدى منظمة الفضاء الخارجي للجمهورية الاسلامية الايرانية، اعرب هذا المسؤول عن تقديره بان يتم خلال العام الجاري، تنفيذ 4 الى 5 عمليات اطلاق داخلية، وعملية واحدة او عمليتي اطلاق دولية.

وحول طبيعة الاقمار التي ستطلق هذا العام، قال رئيس منظمة الفضاء الوطنية لوكالة ارنا : ان الاقمار الصناعية التي ستلطق خلال العام الجاري، تتنوع ما بين الاقمار المستخدمة للاتصالات، واقمار الاستشعار عن بعد، والأقمار الصناعية التشغيلية.

كما اشار سالارية الى منصة تشابهار لاطلاق الاقمار الصناعية، قائلا : ان المرحلة الاولى من هذا المشروع، حيث يتم استهلاك الوقود الصلب في صواريخ الاطلاق، ستدخل الخدمة هذا العام، والجهود متواصلة لتبدا هذه المرحلة باطلاق القمر الصناعي الايراني "خورشيد" (الشمس).

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