متحدث الحكومة الايرانية يعلق على تجديد الدعم المالي الاميركي للكيان الصهيوني

وكتب بهادري جهرمي في منشور على شبكة X الاجتماعية: وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة جديدة بقيمة 26 مليار دولار لمساعدة الكيان الصهيوني.

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي ردا على الدعم المالي الأمريكي المتجدد للكيان الصهيوني: إن الفجوة العميقة بين المسؤولين الصهاينة والرأي العام في الغرب لا يمكن إنكارها بعد الآن.

وكتب بهادري جهرمي في منشور على شبكة X الاجتماعية: وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة جديدة بقيمة 26 مليار دولار لمساعدة الكيان الصهيوني.

وأضاف: وسائل الإعلام الأمريكية تطرقت الى اعتقال مئات الطلاب الأمريكيين بحجة نصرتهم لفلسطين.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: إن الفجوة العميقة بين المسؤولين الصهاينة والرأي العام في الغرب لا يمكن إنكارها بعد الآن.