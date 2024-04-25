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متحدث الحكومة الايرانية يعلق على تجديد الدعم المالي الاميركي للكيان الصهيوني

وكتب بهادري جهرمي في منشور على شبكة X الاجتماعية: وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة جديدة بقيمة 26 مليار دولار لمساعدة الكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۶۹۳۶۹
تأريخ النشر: 24 April 2024

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي ردا على الدعم المالي الأمريكي المتجدد للكيان الصهيوني: إن الفجوة العميقة بين المسؤولين الصهاينة والرأي العام في الغرب لا يمكن إنكارها بعد الآن.

وكتب بهادري جهرمي في منشور على شبكة X الاجتماعية: وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة جديدة بقيمة 26 مليار دولار لمساعدة الكيان الصهيوني.

وأضاف: وسائل الإعلام الأمريكية تطرقت الى اعتقال مئات الطلاب الأمريكيين بحجة نصرتهم لفلسطين.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: إن الفجوة العميقة بين المسؤولين الصهاينة والرأي العام في الغرب لا يمكن إنكارها بعد الآن.

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