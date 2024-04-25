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سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال وتستهدف آلياته في طولكرم

وأُصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، جنوبي مدينة أريحا وشماليها، وقرية الديوك الفوقا وعدة أحياء في المدينة.
رمز الخبر: ۶۹۳۶۴
تأريخ النشر: 24 April 2024

أكّدت سرايا القدس، كتيبة طولكرم، مساء الثلاثاء، أنّ مقاتليها في وحدة الاستشهاديين خاضوا اشتباكاً مسلّحاً، في محور العيادة، من المسافة صفر، مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى سقوط جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.

وقالت السرايا، في بيان، إنّ مقاوميها تمكّنوا أيضاً من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في آلية عسكرية إسرائيلية في محور الشارع الرئيس، وتمت إصابتها بصورة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي مخيم نور شمس، خاض مجاهدو سرايا القدس اشتباكاً مسلحاً مع قوات الاحتلال في محور المسلخ، وفجروا عبوةً شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية، في محور المنشية، الأمر الذي أدّى إلى إعطابها وتحقيق إصاباتٍ محقّقة في أفرادها.

وفجر الثلاثاء، أعلنت كتائب شهداء الأقصى - نابلس - أنّ مقاوميها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال المقتحمة مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، من عدة محاور.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - أريحا - خوض اشتباكاتٍ ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال المقتحمة مخيم عين السلطان (الجهة الغربية من مدينة أريحا).

كذلك، خاض مقاتلو كتائب شهداء الأقصى - الخليل - اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، بالأسلحة الرشاشة.

وأعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي، ناصر العناني، فجر الثلاثاء، استشهاد الفلسطيني شادي عيسى جلايطة (44 عاماً)، وهو أب لـ3 أبناء، برصاص الاحتلال في أريحا.

وأفادت وسائل إعلام محلّية بأنّ الشهيد شادي هو شقيق الأسير فادي جلايطة (46 عاماً)، الذي دخل الأربعاء الماضي، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علماً بأنّه محكوم بالسجن مدة 25 عاماً، وتوفي والده وهو في السجن.

وأُصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، جنوبي مدينة أريحا وشماليها، وقرية الديوك الفوقا وعدة أحياء في المدينة.

وفي السياق، أحصى نادي الأسير الفلسطيني اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 8430 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ اندلاع طوفان الأقصى.

وأشار إلى أنّ الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم وانتهاكات ممنهجة، "هي الأشد والأقسى تاريخياً".

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