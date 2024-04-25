معاقبة الكيان الصهيوني مبعث اعتزاز وشموخ للعالم الاسلامي

في المقابل، لفت الرئيس الايراني بان تطوير العلاقات مع الدول الجارة والمسلمة، لا سيما دولة باكستان الصديقة والشقيقة، يأتي ضمن الاولويات السياسية للجمهورية الاسلامية.

اعتبر رئيس وزراء اقليم السند الباكستاني "سید مراد علیشاه"، ان الرد الساحق الذي نفذته الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعاقبة الكيان الصهيوني، يبعث على اعتزاز وشموخ العالم الاسلامي؛ مردفا بان هذا العمل البطولي مدعاة فخر وسرور المسلمين جميعا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء اقليم السند الباكستاني برئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، والذي توجه اليوم الى مدينة كراتشي مركز الاقليم والقلب الاقتصادي بدولة باكستان.

علما ان السيد مراد عليشاه رئيس حكومة السند، ومحافظ الاقليم "محمد كامران خان تسوري" برفقة القنصل الايراني في كراتشي، كانوا باستقبال السيد رئيسي لدى وصوله مطار "محمد علي جناح" الدولي.

ورحب رئيس حكومة السند، بالرئيس الايراني والوفد المرافق له؛ كما وصف العلاقات بين ايران وباكستان، انها تفوق اطر التعاون الدبلوماسي المتعارف عليها، لانها قائمة على الاواصر القلبية والمشتركات الثقافية والتاريخية العريقة التي تجمع بين هذين البلدين.

واكد هذا المسؤول الباكستاني، انه سيبذل قصارى الجهود بهدف تسهيل وتوفير الارضيات لتنمية العلاقات وتطوير مجالات التعاون بين طهران واسلام اباد.

في المقابل، لفت الرئيس الايراني بان تطوير العلاقات مع الدول الجارة والمسلمة، لا سيما دولة باكستان الصديقة والشقيقة، يأتي ضمن الاولويات السياسية للجمهورية الاسلامية.

واشار السيد رئيسي في هذا السياق، الى مباحثاته مع كبار المسؤولين في باكستان والتي تضمنت القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة؛ متطلعا ان يتم بمتابعة مسؤولي البلدين تنفيذ الاتفاقات الموقعة خلال زيارته الحالية، باسرع وقت ممكن.