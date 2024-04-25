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العاصمة الباكستانية تتزين بصور الرئيس الايراني استعدادا لاستقباله الاثنين

رمز الخبر: ۶۹۳۵۰
تأريخ النشر: 23 April 2024

تزينت العاصمة الباكستانية اسلام اباد، منذ ايام، بصور الرئيس الايراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة باكستان، وايضا اليافطات المعبرة عن البهجة والترحيب، استعدادا لاستقبال السيد رئيسي الذي سيتوجه على راس وفد رفيع المستوى، الى هذا البلد يوم غد الاثنين.

وفي السياق، افاد مراسل ارنا من اسلام اباد، بانتشار مئات الصور للرئيس الايراني في الساحات الرئيسية للعاصمة الباكستانية، وامام القصر الرئاسي ومقر رئيس الحكومة، وايضا على طريق المطار الدولي وصولا الى الفنذق الذي سيقيم به السيد رئيسي خلال زيارته التي تستغرق يومين لهذا البلد.

كما انتشرت الاعلام الايرانية والباكستانية في معظم الطرقات والاماكن العامة والساحات داخل اسلام اباد، تجسيدا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الجارين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية باكستان الاسلامية.

وورد في هذا التقرير، ان الحكومة والشعب الباكستانيين يتطلعان الى توظيف الفرص الكبيرة المترتبة على زيارة الرئيس الايراني يوم غد الاثنين الى اسلام اباد، لخدمة الاهداف الاقتصادية والتجارية بين البلدين اكثر فاكثر.

العاصمة الباكستانية تتزين بصور الرئيس الايراني استعدادا لاستقباله الاثنين

الى ذلك، اصدر العديد من الاحزاب والتيارات السياسية والدينية ونشطاء المجتمع المدني في باكستان، خطابات ترحيب بالرئيس الايراني والوفد المرافق له؛ مؤكدين : ان المجتمع الباكستاني المسلم فخور باستضافة رئيس الشعب الايراني الشجاع والابي، الذي يدعم الشعوب المظلومة لاسيما الشعب الفلسطيني المقاوم.

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