التوجهات المسيسة والخاطئة جعلت الجهود غير مثمرة لانهاء ازمة غزة

كما أعربت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الأوضاع الخطيرة في رفح، وقالت إنها ستبذل كل جهودها لمنع وقوع كارثة إنسانية.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: للأسف ان النهج المسيس والمزدوج والخاطئ أدى حتى الآن إلى بقاء الجهود السياسية لإنهاء أزمة غزة غير مثمرة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين وكذلك اجراء المشاورات الدبلوماسية، مع ميريانا سبولياريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي هذا اللقاء، اشاد وزير الخارجية الايراني، بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بفلسطين وغزة، ووصف الاوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني المضطهد بأنها مقلقة للغاية، وقال: للأسف، ان التوجهات المسيسة والمزدوجة والخاطئة جعلت الجهود السياسية المبذولة حتى الآن غير مثمرة لانهاء أزمة غزة.

وقال أمير عبداللهيان: إن ما حدث في غزة هو كارثة إنسانية، وتهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح يمكن أن تعمق أبعاد هذه الكارثة.

وحذر وزير الخارجية الايراني من تصعيد التوتر، موضحا بأن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية على ضبط النفس على الدوام.

وفي هذا اللقاء، أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريك إيجر، عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، مثمنة الجهود السياسية التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في إنهاء الحرب.

وشرحت جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إرسال المساعدات والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، وقالت إنها ستبذل كل جهودها لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما أعربت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الأوضاع الخطيرة في رفح، وقالت إنها ستبذل كل جهودها لمنع وقوع كارثة إنسانية.

وأشارت أيضًا إلى الأوضاع الإنسانية المثيرة للقلق في بعض البلدان الأخرى في المنطقة إلى جانب فلسطين، وقالت إنها ستبذل قصارى جهدها للتواصل والتحدث مع جميع الأطراف التي لديها القدرة والنفوذ لإدارة الأمور.