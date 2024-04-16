النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۲۱مشاهدات
‍ پ

ايران تؤكد حقها المبدئي في الدفاع عن النفس والرد على الاعتداءات العسكرية الصهيونية المتكررة

إذا لزم الأمر، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الدفاعية لحماية مصالحها المشروعة ضد أي أعمال عسكرية عدوانية واستخدام غير قانوني للقوة.
رمز الخبر: ۶۹۲۷۵
تأريخ النشر: 14 April 2024

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا بشأن الرد على العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وجاء في بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي صدر فجر اليوم الاحد: إن القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، شنت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد القواعد العسكرية للكيان الصهيوني وذلك في اطار ممارسة حقها المبدئي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ورداً على الاعتداءات العسكرية المتكررة للكيان الصهيوني واستشهاد المستشارين العسكريين الرسميين الايرانيين الذين كانوا ينشطون في هذا البلد بدعوة من الحكومة السورية، وخاصة الهجوم العسكري على الأماكن الدبلوماسية لبلدنا في دمشق.

وجاء في هذا البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد من جديد تمسكها بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، عازمة على الدفاع بشكل حاسم عن سيادتها ووحدة أراضيها ومصالحها الوطنية ضد أي أمر غير قانوني في استخدام القوة والعدوان.

واضاف: إن لجوء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الإجراءات الدفاعية في ممارسة حق الدفاع عن النفس يظهر النهج المسؤول الذي تتبعه إيران تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين في وقت تشهد فيه الأعمال غير القانونية والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته العسكرية المتكررة ضد الدول المجاورة وإشعال النيران في المنطقة وخارجها.

وأضافت وزارة الخارجية في هذا البيان: إذا لزم الأمر، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الدفاعية لحماية مصالحها المشروعة ضد أي أعمال عسكرية عدوانية واستخدام غير قانوني للقوة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزير الخارجية الايراني: إيران لم تسع وراء إثارة التوترات في المنطقة اطلاقا
أمير عبداللهيان يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التطورات في المنطقة
كنا نتطلع بان يدين مجلس الامن العدوان الصهيوني على القنصلية الايرانية
وزیر الداخلیة: عملية "الوعد الصادق" اظهرت إرادة إيران القوية في الانتقام من المجرمين
متحدث القوات المسلحة الايرانية: سنقطع قدم اي معتد
وزير الخارجية : عمليات "الوعد الصادق" قدمت نموذجا حديثا لتوازن القوى في المنطقة
الناطق باسم الحكومة : عملية "الوعد الصادق" تستند إلى القانون الدولي
ازمات المنطقة تنبع من الدور المخرب للكيان الصهيوني
مسؤول برلماني عن وزير الخارجية: الرد الايراني كان ضروريا ومشروعا وقد جرى بتنسيق دولي وعسكري
الكيان الصهيوني سيتلقى ردا أقوى بـ10 أضعاف إذا واصل ممارساته الشريرة
العطار النيشابوري.. رائد الأدب العرفاني الفارسي
الضرب الانتقامي الايراني يمثل تحولا استراتجیا في الصراع مع العدو الصهيوني
امير عبداللهيان: ايران تحملت ثمنا باهضا من اجل الامن والاستقرار في المنطقة
الرد الايراني اجبر الصهاينة على الكشف عن غالبية التقنيات المضادة للصواريخ
أمير عبداللهيان اطلع نظيره الهندي على كيفية دفاع ايران المشروع ومعاقبة الكيان الصهيوني
الرد الايراني اجبر الصهاينة على الكشف عن غالبية التقنيات المضادة للصواريخ
الإجراء الذي اتخذته إيران ضد الکیان الصهیونی کان ضروريا ومتناسبا
أمير عبداللهيان اطلع نظيره الهندي على كيفية دفاع ايران المشروع ومعاقبة الكيان الصهيوني
مطار الإمام الخميني الدولي يستأنف رحلاته الجوية
سوريا: الرد الإيراني على الكيان الصهيوني حق مشروع في الدفاع عن النفس
امير عبداللهيان: ايران تحملت ثمنا باهضا من اجل الامن والاستقرار في المنطقة
أمير عبداللهيان: كيان الاحتلال الصهيوني هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن بالمنطقة
الكيان الصهيوني سيتلقى ردا أقوى بـ10 أضعاف إذا واصل ممارساته الشريرة
ما قامت به إيران ضد الكيان الصهيوني كان دفاعا مشروعا وفقا لمعايير القانون الدولي
الضرب الانتقامي الايراني يمثل تحولا استراتجیا في الصراع مع العدو الصهيوني
وزیر الداخلیة: عملية "الوعد الصادق" اظهرت إرادة إيران القوية في الانتقام من المجرمين
العطار النيشابوري.. رائد الأدب العرفاني الفارسي
أمير عبداللهيان يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التطورات في المنطقة
وزير الخارجية : عمليات "الوعد الصادق" قدمت نموذجا حديثا لتوازن القوى في المنطقة
مسؤول برلماني عن وزير الخارجية: الرد الايراني كان ضروريا ومشروعا وقد جرى بتنسيق دولي وعسكري