الأدميرال إيراني يتفقد سير عملية تقديم الخدمات للمتضررين من الفيضانات في سيستان وبلوشستان

واختتم قائلاً: "في الأيام القليلة القادمة وحلول العام الجديد، سنكون إلى جانب الشعب الإيراني العزيز ونأمل دعواته الطيبة، وسنحضر بكل قوتنا لحل المشاكل في المنطقة".

قام قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادمیرال شهرام ایرانی بزيارة المناطق المنكوبة بالفيضانات في جنوب شرق البلاد لتقييم مسار تقديم الخدمات من قبل القوات البحرية الاستراتيجية للجيش للمواطنين.

ویذکر، أنّه قام الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بزيارة المناطق المنكوبة بالفيضانات في جنوب شرق البلاد لتقييم مسار تقديم الخدمات من قبل القوات البحرية الاستراتيجية للجيش للمواطنين، حيث التقى مع السكان المتضررين من الفيضانات وناقش معهم مشاكلهم وشدد على ضرورة تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد قائد القوات البحرية للجيش على استمرار تواجد العاملين في القوات البحرية حتى يتم حل مشاكل سكان جنوب شرق البلاد، كما أعلن عن استعداد الوحدات اللوجستية والجوية للقوات البحرية لتقديم المساعدة، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية الأساسية على العائلات المتضررة.

واختتم قائلاً: "في الأيام القليلة القادمة وحلول العام الجديد، سنكون إلى جانب الشعب الإيراني العزيز ونأمل دعواته الطيبة، وسنحضر بكل قوتنا لحل المشاكل في المنطقة".