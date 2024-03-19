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وزير النفط الايراني: صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت 50 مليار دولار

وأوضح وزير النفط: تم أيضاً تم تصدير النفط بقيمة 35 مليار دولار، والتجارة في قطاع التكرير 8 مليارات دولار، أي نحو 50 مليار دولار تجارة النفط والغاز هذا العام.
رمز الخبر: ۶۹۲۱۲
تأريخ النشر: 18 March 2024

أعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي بان صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت 50 مليار دولار خلال العام الجاري (العام الايراني ينتهي غدا الثلاثاء 19 اذار/مارس).

وقال أوجي، يوم الأحد في الاجتماع الأخير للحكومة في العام الجاري 1402 هـ.ش، في معرض تقديمه لتقرير عن أداء وزارة النفط: إن إنتاج الغاز المسال (ال بي جي) ارتفع من 3.2 مليون طن قبل 4 اعوام إلى 6.5 مليون طن هذا العام، وهناك طلب عليه في جميع أنحاء العالم، سواء في أوروبا أو آسيا.

وصرح أنه سيتم تجميع 32 مليون متر مكعب من غازات الشعلة العام المقبل واضاف: ارتفع تجميع غازات الشعلة من 0.4 مليون متر مكعب قبل 4 اعوام إلى 11.5 مليون متر مكعب العام الجاري، وحسب الخطة سيصل إلى 64 مليون متر مكعب في غضون العامين القادمين.

وأشار وزير النفط إلى زيادة الطاقة التكريرية للنفط الخام ومكثفات الغاز وقال: إن الطاقة التكريرية للبلاد ارتفعت من 2 مليون و100 ألف برميل يوميا قبل عامين إلى 2 مليون و370 ألف برميل العام الجاري ومع دخول مصفاة آبادان الى المدار اضيف 18 مليون لتر لإنتاج البنزين و8 ملايين لتر لإنتاج الديزل.

وبين أن قيمة تجارة النفط والبتروكيماويات والغاز زادت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وقال: 12 مليار دولار تتعلق بقطاع البتروكيماويات وحوالي 5 مليارات دولار هي حصة الغاز المسال.

وأوضح وزير النفط: تم أيضاً تم تصدير النفط بقيمة 35 مليار دولار، والتجارة في قطاع التكرير 8 مليارات دولار، أي نحو 50 مليار دولار تجارة النفط والغاز هذا العام.

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