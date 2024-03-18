قصف متبادل بين "حزب الله" وجيش الكيان الصهيوني في المناطق الحدودية

بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، قصف مجمع عسكري تابع لحزب الله في منطقة الخيام ليلا ردا على عمليات إطلاق النار باتجاه مدينة عكا.

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهدافه تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي ‏مقابل بلدة الوزاني في جنوب لبنان.

ویذکر ان حسب بيان للحزب، تم استهداف عند الساعة 2:20 من صباح يوم ‏الأحد تجمعا لجنود العدو ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وأصابت أهدافها بدقة.

ففي القطاع الشرقي، استهدفت المقاومة موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، كما تم استهداف ‏ثكنة هونين - راميم بصاروخي بركان وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

وظهر أمس تم استهداف موقع ‏السمّاقة وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

أما في القطاع الغربي، تم استهداف موقع ‏المالكية بقذائف الهاون وإصابته إصابة مباشرة، كما تم استهداف تجمّع ‏لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية.

بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، قصف مجمع عسكري تابع لحزب الله في منطقة الخيام ليلا ردا على عمليات إطلاق النار باتجاه مدينة عكا.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مساء السبت، موقع مراقبة لحزب الله في منطقة كفركلا.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.