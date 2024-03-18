توقيع أكبر العقود النفطية في العقد الاخير بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار

تم تطوير المرحلة الأولى من هذا الحقل من قبل الفرع الدولي لشركة البترول الوطنية الصينية (CNPCI) في شكل البيع المتبادل.

سيتم توقيع عقد تطوير 6 حقول نفطية في ايران بقيمة تزيد على 13 مليار دولار بهدف زيادة الانتاج بمقدار 350 الف برميل بالاعتماد على القدرات المحلية بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير النفط.

وافادت وزارة النفط الايرانية بأن أكبر عقود الصناعة النفطية في البلاد خلال العقد الماضي بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار ستوقع الیوم الاحد 17 آذار/مارس تزامنا مع ذكرى تأميم الصناعة النفطية في مرسوم يقضي بزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام الإيراني بمقدار 350 ألف برميل يوميا مع شركات إيرانية بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر " ووزير النفط الايراني "جواد اوجي".

أكبر عقد لصناعة النفط الإيرانية سيكون لتطوير حقل آزادكان

ووفقا لخطة وزارة النفط في حكومة رئيسي ، فمن المقرر تفعيل خطة التنمية المتكاملة لحقل آزادكان النفطي المشترك عبر توقيع عقد تطوير هذا الحقل النفطي الواقع في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران والمشترك مع العراق .

يعد حقل آزادكان النفطي أكبر حقل نفط مشترك في إيران ويقع في محيط حقل مجنون في العراق وعلى بعد 80 كم غرب أهواز.

ويجري تنفيذ خطة تطوير حقل آزادكان النفطي من خلال حفر 185 بئرا، ومؤخراً تم إجراء الاحتفال الرسمي بتشغيل 60 بئرا بحضور اية الله رئيسي في محافظة خوزستان.

حاليا، يتم إرسال الإنتاج اليومي لهذا الحقل الى محطة ضخ غرب كارون بعد معالجته في وحدة التشغيل غرب كارون.

الخطوة الثانية في تطوير حقل آذر النفطي

الخطوة الأولى في تطوير حقل آذر النفطي المشترك تم اتخاذها، والآن تخطط وزارة النفط في حكومة رئيسي لبدء الخطوة الثانية من التطوير بالاعتماد على القدرات المحلية.

ومن حيث البنية الجيولوجية يعتبر حقل آذر حقلا نفطيا معقدا بحيث ان بنيته االجيولوجية الخاصة جعلت عملية الحفر في هذا الحقل من أصعب الحفريات وأكثرها تحديا.

المرحلة الثانية من التطوير وزيادة الإنتاج في أقدم حقل نفطي في إيران

وسيتم توقيع عقد المرحلة الثانية من تطوير حقل مسجد سليمان النفطي ويشير ذلك الى التقدم الذي حققته شركات التنقيب والإنتاج في مجال التطوير في قطاع التنقيب والإنتاج في صناعة النفط.

يعتبر حقل مسجد سليمان النفطي أول وأقدم حقل نفط في الشرق الأوسط، يقع في مدينة مسجد سليمان ومحافظة خوزستان.

تم تطوير المرحلة الأولى من هذا الحقل من قبل الفرع الدولي لشركة البترول الوطنية الصينية (CNPCI) في شكل البيع المتبادل.

ويقدر حجم النفط في حقل مسجد سليمان بحوالي 6 مليار و200 مليون برميل، وبدأ إنتاج النفط من هذا الحقل في إيران لأول مرة في حزيران/ يونيو 1287 ، وتم حتى الآن استخراج حوالي مليار و300 مليون برميل نفط من مخزون هذا الحقل.

عقد تطوير حقول سومار ، سامان و دلاوران النفطية

وايضا سيتم توقيع عقد تطوير ثلاثة حقول هي سومار وسامان وديلاوران الواقعة في المنطقة التشغيلية لشركة نفط المناطق الوسطى غربي البلاد على شكل نموذج جديد لعقود النفط الإيرانية بما في ذلك التنمية والإنتاج والتشغيل.