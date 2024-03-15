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بالصورة.. إزاحة الستار عن سيارات الأجرة الكهربائية في طهران
رمز الخبر:
۶۹۱۸۶
تأريخ النشر:
14 March 2024
اقیمت مراسم إزاحة الستار عن سيارات الأجرة الكهربائية الجديدة يوم الثلاثاء، في العاصمة طهران.
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