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بالصورة.. إزاحة الستار عن سيارات الأجرة الكهربائية في طهران

رمز الخبر: ۶۹۱۸۶
تأريخ النشر: 14 March 2024

اقیمت مراسم إزاحة الستار عن سيارات الأجرة الكهربائية الجديدة يوم الثلاثاء، في العاصمة طهران.

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بالصورة.. إزاحة الستار عن سيارات الأجرة الكهربائية في طهران
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