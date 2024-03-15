عقيلة الرئيس الايراني تقترح تشكيل فريق اغاثة وصندوق دولي لمساعدة غزة

وصرحت عقيلة الرئيس الايراني متوجهة الى عقيلات رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء للدول الاسلامية ليطلبن من ازواجهن بصورة مؤكدة كرجال دولة ملتزمين بالمبادئ والقيم الاخلاقية لبذل الجهود لمعالجة مشاكل اهل غزة والمبادرة، ان رغبن، لانشاء فريق اغاثة وصندوق دولي لمساعدة غزة.

دعت الدكتورة جمیلة علم الهدى عقيلة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، عقيلات رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء في الدول الاسلامية ليطلبن من ازواجهن بصورة مؤكدة كرجال دولة ملتزمين بالمبادئ والقيم الاخلاقية لبذل الجهود لمعالجة مشاكل اهل غزة، والمبادرة، ان رغبن، لانشاء فريق اغاثة وصندوق دولي لمساعدة غزة.

وفي رسائل وجهتها الى عقيلات رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء في الدول الاسلامية، هنأت الدكتورة علم الهدى بحلول شهر رمضان الفضيل مشددة على ان السيدات والعلاقات العائلية لهما دور رئيسي في التطور وكذلك تثبيت الثقافة والتقاليد لمجتمع ما وقالت: ان العالم الخالي من الظلم والعنف، يتحقق فقط في ظل تعزيز الأسرة وتنمية ثقافة المطالبة بالعدالة وان دور النساء حاسم وجسيم في هذا المجال.

وأوضحت الأستاذة في جامعة "الشهيد بهشتي" بطهران اننا اذ نبدأ شهر رمضان المبارك هذا العام في الوقت الذي تعاني فيه الالاف من الامهات الفلسطينيات من الحزن والمعاناة وقالت: رغم ان المسؤول المباشر لجميع هذه الفظائع هو الشيطان الاكبر اميركا والكيان الصهيوني الوحشي لكننا نعلم ان صمت بعض اصحاب السلطة والثروة والمنظمات والمحافل الدولية والافراد ذوي النفوذ، لا يُنسی، وان جهود وأعمال كل منا ستكون السبب للفلاح الأبدي أو العذاب المهين والشديد في محكمة العدل الالهي.

وصرحت عقيلة الرئيس الايراني متوجهة الى عقيلات رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء للدول الاسلامية ليطلبن من ازواجهن بصورة مؤكدة كرجال دولة ملتزمين بالمبادئ والقيم الاخلاقية لبذل الجهود لمعالجة مشاكل اهل غزة والمبادرة، ان رغبن، لانشاء فريق اغاثة وصندوق دولي لمساعدة غزة.