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تنفيذ عملية ضمن مناورة لتحرير سفينة اختطفها قراصنة بحريون

رمز الخبر: ۶۹۱۸۳
تأريخ النشر: 14 March 2024

قال المتحدث باسم تدريبات الحزام الأمني البحري 2024 العميد بحري ثاني مصطفى تاج الديني ان القطع البحرية والطيران والفرق العملانية الخاصة لايران والصين وروسيا، نفذت ضمن التدريبات، عملية لتحرير سفينة اختطفها قراصنة بحريون.

واضاف ان هذه العملية الوهمية، شملت الافراج عن سفينتين تجاريتين في المياه الدولية كانتا قد اختطفتا على يد قراصنة وهميين.

واردف يقول الى انه عقب توجيه السفينتين التجاريتين، رسالة طوارئ الى مركز MRCC بميناء جابهار الايراني، تم بداية تحديد منطقة العمليات على يد طائرة عمودية من طراز SH۳D تابعة للقوات البحرية للجيش الايراني ومن ثم اقدمت مدمرة "سهند" الايرانية بوصفها بارجة قيادة المناورات، على ايفاد القطع البحرية القتالية المنتشرة في المنطقة لتنفيذ العملية المنشودة.

ولفت الناطق باسم تدريبات الحزام الامني البحري 2024 الى ان قوات العمليات الخاصة للجيش والحرس الثوري وبمشاركة قوات العمليات الخاصة للصين وروسيا، نفذوا عملية انزال من الجو على ظهر السفينة المختطفة، فالقوا القبض على القراصنة وحرروا السفينة.

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تنفيذ عملية ضمن مناورة لتحرير سفينة اختطفها قراصنة بحريون
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