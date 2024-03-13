ايران تعمل على توسيع البنية التحتية "للعلوم الضخمة"

وأكد: إن الاستضافة الناجحة أو المشاركة في المشاريع العلمية الكبرى يمكن أن تحسن صورة الدولة على الساحة العالمية وتعزز إنجازاتها العلمية.

قال نائب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل على توسيع البنية التحتية "للعلوم الضخمة" إلى جانب الدول المتقدمة وتشارك بنشاط في مشروع PIK المشترك مع روسيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة لإيران الإسلامية .

وقال جواد كريمي ثابت، في كلمة حول "البنية التحتية للعلوم الضخمة" في الاجتماع المتخصص الثاني لمهرجان الشباب الروسي، في إشارة إلى تاريخ التطور التكنولوجي: "إن تاريخ التطور التكنولوجي للمجتمعات البشرية اظهر أن التكنولوجيا لا تنتهي أبدًا. إنها تنتقل من موجة إلى أخرى، وفي كل موجة، تنتشر خصائص معينة من وجهات النظر الثقافية والاقتصادية والبنية التحتية والاجتماعية.

وأكد: أن السمة المميزة لموجة التكنولوجيا الحالية في العالم هي "الضخامة وفي نفس الوقت الصغر"؛ أي أن أكبر البيانات وأكثر التعقيدات الصناعية والتكنولوجية تتجلى في أصغر المنصات، وهو أحد المتطلبات الرئيسية لتطوير هذه العلوم والتقنيات الجديدة والمتقدمة، "البنية التحتية للعلوم الضخمة".

وفي إشارة إلى أن جمهورية إيران الإسلامية تفهم هذه القضية جيدًا، أضاف رئيس الجمعية النووية الإيرانية: إدراكًا للحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص للموجة الحالية من التكنولوجيا، فإن جمهورية إيران الإسلامية لا تحاول فقط إنشاء بنى تحتية للعلوم الضخمة في البلاد من أجل تحسين المستوى الكمي والنوعي في المجالات المختلفة بما في ذلك الأمن الغذائي والبيئة والصحة والعلاج وأخيرا التنمية المستدامة في البلاد، ولكن أيضا المشاركة بنشاط وفعالية في مثل هذه المشاريع تم وضعها على جدول أعمالها مع اهتمام كبير الجدية وهي عضوية مشروع PIK في هذا المجال .

ومضى في التأكيد على أن مشاريع العلوم الضخمة والبنية التحتية في أي بلد ينبغي النظر إليها باعتبارها مؤسسة عابرة للحدود الوطنية، وقال: من أجل خلق تعاون مستقر، لا بد من تطوير الأنظمة والأطر التي تضمن التعاون المستدام على المدى الطويل. بمعنى آخر، ينبغي أن نكون قادرين على رفع التأثيرات الجيوسياسية الوطنية لمثل هذه المشاريع إلى مستوى التأثيرات الإقليمية (أي الدول الإقليمية الأعضاء في المشروع) أو التأثيرات الجيوسياسية الجماعية، لأنه في هذه الحالة سيتم تشكيل تعاون مستقر للغاية.

وتابع رئيس المركز الوطني الإيراني للجودة والمعايير الذرية، في إشارة إلى عضوية إيران في مشروع مفاعل الأبحاث النووية PIK الروسي، وقال: هذا المشروع يمكن أن يكون أساس التعاون العلمي والتكنولوجي بين موسكو وطهران في "مشاريع العلوم الضخمة"؛ لأنه وفقًا للنشاط التاريخي للصناعة النووية الإيرانية في مجال الطب النووي وبرنامج إيران الشامل في مجال تطبيق التكنولوجيا النووية في مجال الصحة والأمن الغذائي والطاقة والبيئة والإمكانيات المتوفرة في مجمع PIK يمكن ان تكون مكملا مناسبا لإيران في هذه المجالات.

وقدم اقتراحات ادارية لرفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا في مشروع PIK إلى شراكة استراتيجية، وقال: إن شروط تحقيق هذا الاقتراح مهيأة بالكامل بسبب وجود موارد تكميلية وأهداف مشتركة وأسواق مستهدفة مختلفة.

وأشار نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن مشاريع "العلوم الضخمة" تعتبر مشاريع علمية واسعة النطاق وطويلة الأمد وغالباً ما تتطلب استثمارات كبيرة وتعاوناً دولياً، وقال: تتمتع هذه المشاريع عمومًا بالقدرة على التأثير على جوانب مختلفة من الاقتصاد الوطني ومكوناته الكلية مثل النمو الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي والمصداقية الوطنية والقوة الناعمة، فضلاً عن التعاون الدولي.

وأكد: إن الاستضافة الناجحة أو المشاركة في المشاريع العلمية الكبرى يمكن أن تحسن صورة الدولة على الساحة العالمية وتعزز إنجازاتها العلمية.

وفي هذا اللقاء، اقترح كريمي ثابت إنشاء آلية "منهجية" لـ"حوكمة التفاعلات العلمية والتكنولوجية" بين البلدين مع التركيز على مشاريع "العلوم الضخمة" من أجل تشكيل تعاون مستدام وقال: مكونات مختلفة مثل يجب أن يكون النظام المصرفي ومؤسسات التمويل والشركات الخاصة والسوق والمؤسسات التنظيمية والمؤسسات التشريعية والحكومة والصناعة ذات الصلة والمكونات الأخرى لنظام الإدارة في الدولة قادرًا على التصرف بطريقة منسقة وبما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق التفاعلات العلمية والتكنولوجية في المشاريع العلمية الكبرى على مستوى الشراكة الاستراتيجية.