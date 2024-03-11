السفير الايراني لدى جنيف يترأس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

وباعتبارها أحد مؤسسي منظمة العمل الدولية، كانت إيران عضوًا في هذه المنظمة منذ إنشائها عام 1919 وكانت عضوًا في مجلس إدارة هذه المنظمة منذ عام 1986.

انطلقت أعمال الدورة الـ350 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية برئاسة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ومندوبها الدائم في جنيف علي بحريني.

وقد بدأت فعاليات اعمال الدورة الـ350 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بمشاركة ممثلين عن 187 دولة وممثلي النقابات العمالية وأصحاب العمل الدولية برئاسة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ومندوبها الدائم في جنيف علي بحريني.

سيتناول جدول فعاليات اعمال الدورة الـ350 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية القضايا القانونية ومعايير العمل الدولية بما فيها النظام الاساسي للمنظمة، الترتيبات المقترحة لإنفاذ القانون أو العمل الإداري، مراجعة أداء مجلس الإدارة وتحديد المجالات التي قد يستوجب تحسينه ووضع منظمة العمل الدولية في الدول الأعضاء.

بالاضافة الى مناقشة الاتفاقيات القانونية المبرمة مع المنظمات الدولية الأخرى، القضايا المتعلقة بالأنشطة القياسية لمنظمة العمل الدولية بما في ذلك الموافقة على نماذج التقارير بالنسبة للاتفاقيات والتوصيات، وكذلك اختيار أدوات اعداد التقارير والتدابير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان .

ومن المتوقع ان تستمر فعاليات اعمال الدورة الـ350 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية حتى 14 آذار /مارس من العام الجاري.

وخلال هذه الفترة، تتولى الجمهورية الإسلامية الايرانية، بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مهمة تنسيق مجموعة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لهذه المنظمة.

وباعتبارها أحد مؤسسي منظمة العمل الدولية، كانت إيران عضوًا في هذه المنظمة منذ إنشائها عام 1919 وكانت عضوًا في مجلس إدارة هذه المنظمة منذ عام 1986.

كما انها و منذ عام 1986، تولت مهمة تنسيق مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع 48 دولة لمدة 7 فترات.