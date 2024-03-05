السيد رئيسي يهنئ شريف بأعادة انتخابه رئيسا للوزراء في باكستان

وختم اية الله رئيسي، متطلعا الى نجاح الحكومة الباكستانية الجديدة في المضي نحو تحقيق الازدهار والنمو؛ سائلا الباري عز وجل ان يمن بالموفقية على هذه الحكومة، وبالسعادة على شعب باكستان الشريف.

ابرق الرئيس الايراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الى "محمد شهباز شريف"؛ مهنئا اياه لمناسبة اعادة انتخابه رئيسيا للوزراء في باكستان.

وكتب "السيد رئيسي" في رسالة التهنئة بالمناسبة : ان جمهورية ايران الاسلامية، مستعدة في اطار سياساتها الثابتة، على تعزيز وتعميق الاواصر الثنائية بأنواعها مع دولة باكستان الصديقة والجارة.

كما اعرب رئيس الجمهورية عن ثقته، بان "البلدين وفي ظل الاواصر المعمقة التاريخية والثقافية بينهما، سيتخذان الخطوات بمزيد من الجهود لاجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي، وصولا الى المستوى المطلوب الذي يليق بالعلاقات القائمة بين الشعبين الايراني والباكستاني العظيمين".

وختم اية الله رئيسي، متطلعا الى نجاح الحكومة الباكستانية الجديدة في المضي نحو تحقيق الازدهار والنمو؛ سائلا الباري عز وجل ان يمن بالموفقية على هذه الحكومة، وبالسعادة على شعب باكستان الشريف.