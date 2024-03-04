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وزیر النفط الإیراني : مستعدون لتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى أنغولا

الى ذلك، تحدث وزير النفط الأنغولي عن فرص التعاون مع ايران في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتطوير إنتاج الغاز للاستخدام المنزلي وتصدير الكهرباء.
رمز الخبر: ۶۹۱۲۴
تأريخ النشر: 03 March 2024

أعلن وزير النفط الإيراني "جواد اوجي"، خلال لقاء مع نظيره الأنغولي "دیامانتینو آزودو"، استعداد إيران لتصدير الخدمات الفنية والهندسية الى هذا البلد.

كما لفت "اوجي" في هذا اللقاء الذي جرى على هامش قمة الدول المصدرة للغاز بالجزائر، لفت بأن ما يزيد عن 93% من محطات توليد الكهرباء في إيران تعمل على وقود الغاز طبيعي؛ مردفا : نعمل على استقطاب رؤوس الأموال من المصادر المحلية والأجنبية.

وتابع وزير النفط الايراني : لدينا المعرفة التقنية في مجال "الكاتاليست" ولدينا القدرة على تطوير تصديره إلى كافة الدول.

الى ذلك، تحدث وزير النفط الأنغولي عن فرص التعاون مع ايران في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتطوير إنتاج الغاز للاستخدام المنزلي وتصدير الكهرباء.

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