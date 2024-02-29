إطلاق القمر الصناعي "بارس1" الى الفضاء بنجاح

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور انه تم اطلاق القمر الصناعي "بارس1" الى الفضاء بنجاح موضحا ان اطلاق هذا القمر الصناعي ياتي في اطار توسيع التعاون الدولي مع البلدان المختلفة.

واضاف زارع بور في حديث تلفزيوني ان القمر الصناعي "بارس 1" هو قمر صناعي للاستشراف والتصوير صنع داخل البلاد بالكامل على يد المتخصصين وبالتعاون مع الشركات المعرفية في معهد بحوث الفضاء الايراني.

وتابع ان هذا القمر الصناعي سينضم الى الأقمار الصناعية الايرانية المخصصة للاستشراف، وبامكاننا الافادة من الصور والمعطيات للاغراض المختلفة.

واردف يقول انه تم خلال العامين الماضيين والشهر الماضي، تنفيذ 12 اطلاق للاقمار الصناعية وهو اكثر من الاطلاقات التي انجزت على مدى عقد من الزمن، والتي تمت خلال الفترة من عام 2011 حتى حزيران/يونيو 2021 مؤكدا ان هذا المسار سيستمر على ان تكون هناك احداث فضائية عديدة للعام المقبل.

واكد وزير الاتصالات اننا نقوم ببناء اكبر قاعدة بغرب اسيا في جنوب البلاد على ان يتم اول اطلاق من هذه القاعدة في العام المقبل او نهاية فترة هذه الحكومة كحد اقصى، وذلك لوضع قمر صناعي في المدارات المختلفة.

وكشف ان اقمار صناعية اصبحت جاهزة للاطلاق بما فيها "ظفر" و "طلوع" فضلا عن انتاج القطاع الخاص لاقمار صناعية للمرة الاولى ووقعنا مع هذا القطاع اتفاقيات لشراء المعطيات الفضائية على ان يتم اطلاق اقماره الصناعية خلال العام المقبل.

واوضح ان لدينا منظومة الشهيد سليماني التي ستكون اقمارها الصناعية جاهزة للاطلاق في العالم المقبل الذي سيكون عاما حافلا لصناعة الاقمار الصناعية.

يذكر ان القمر الصناعي "بارس 1" اطلق اليوم الخميس الى الفضاء بواسطة منصة "سايوز" للاطلاق من قاعدة "فستوتشيني" الروسية، واستقر بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كليومتر عن سطح الأرض.

والقمر الصناعي "بارس1" هو قمر للابحاث انجزت تصميم وتصنيع وتجميع واختباره في معهد الفضاء الايراني. ويزن هذا القمر الصناعي 134 كيلوغراما وهو من سلسلة الاقمار الصناعية البحثية – الاستشرافية لمعهد الفضاء الايراني وصمم وانتج لغرض التصوير التطبيقي وتطوير سوق المعطيات الاستشرافية الداخلية وتطوير واختبار التقنيات اللازمة للاقمار الصناعية الاستشرافية العملانية المحلية.

ويحتوي هذا القمر الصناعي على ثلاثة كاميرات للتصوير ويتسلم المعطيات من المصادر الارضية في ثلاثة نطاقات مرئية وتحت الحمراء للامواج القصيرة وتحت الحمراء الحرارية.